Fregadora-aspiradora BD 50/50 C Bp Pack GEL
Características y ventajas
Concepto de funcionamiento sencillo Easy Operation
- Se reduce a las funciones más importantes.
- Muy buena relación precio-potencia.
Elementos de control sencillos
- Reducidos periodos de instrucción incluso para personal no formado.
- Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico.
- Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos.
Diseño compacto
- Buena maniobrabilidad y manejo incluso en espacios reducidos.
- Permite una visión óptima de la superficie que se va a limpiar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|510
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|900
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|50 / 50
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|2040
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|1020
|Tipo de baterías
|no requiere mantenimiento
|Batería (V/Ah)
|12 / 130
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 3
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|900
|Consumo de agua (l/min)
|2,3
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|66
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1100
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|52
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
- Batería
Accesorios
