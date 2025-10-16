Fregadora-aspiradora BD 50/50 C Ep
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Alimentación de red
|Tracción
|Motor de cepillos
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|510
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|850
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|50 / 50
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|155
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|27,3
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220
|Frecuencia (Hz)
|50
|Color
|antracita
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1185 x 540 x 1000
Scope of supply
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
- Ruedas de transporte.
- tobera, forma de V
- Tobera robusta de fundición de aluminio
Equipamiento
- Modo de construcción de depósito dentro del depósito
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Indicador de nivel de agua limpia: Por presión del agua
- Tipo de labios de aspiración: Caucho natural
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
Accesorios
