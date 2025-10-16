Limpieza como a mano, pero mucho mejor: gracias a su forma compacta, su peso muy reducido de 14 kg y su batería de iones de litio de larga vida útil con una autonomía de unos 30 minutos, nuestra fregadora-aspiradora a batería BR 30/4 C Bp Pack es una alternativa real a la limpieza manual de superficies duras de hasta 200 m².La presión de apriete 10 veces superior a la de una fregona convencional y una velocidad del rodillo de unas 1500 revoluciones también garantizan unos resultados de limpieza notablemente mejores. Se puede aspirar tanto hacia delante como hacia atrás. En caso de suciedad especialmente persistente, es posible elevar también las toberas para prolongar el tiempo de actuación de la solución limpiadora. Deja a su paso suelos impecables y, lo que es más importante, también secos y, por tanto, antideslizantes.Este equipo sin cables de gran movilidad es ideal para la limpieza de suelos en pequeñas tiendas, restaurantes, gasolineras, supermercados, áreas sanitarias, cocinas o como complemento de fregadoras-aspiradoras de mayor tamaño ya existentes.secos y antideslizantes. El equipo, muy móvil y sin cables, es ideal para limpiar suelos en pequeñas tiendas, restaurantes, gasolineras, supermercados, zonas sanitarias, cocinas o también en combinación con fregadoras-aspiradoras de mayor tamaño.