Limpia tanto hacia delante como hacia atrás, destaca incluso en las escaleras gracias a su bajo peso y además es especialmente fácil de transportar: nuestra fregadora-aspiradora a batería BR 35/12 C es una eficiente solución de limpieza ideal para superficies pequeñas con muchos obstáculos. Su cabezal de cepillos cilíndricos giratorio con tecnología KART (Kärcher Advanced Response Technology) puede moverse sin esfuerzo incluso en curvas cerradas, ofreciendo así el máximo grado de maniobrabilidad y agilidad. La potente y duradera batería de iones de litio permite largos períodos de trabajo; además, se carga en muy poco tiempo, es totalmente libre de mantenimiento y dura hasta tres veces más en comparación con las baterías de plomo convencionales. Este gran equipamiento de la BR 35/12 C se complementa con el modo eco!efficiency conectable, que reduce notablemente el consumo energético con solo pulsar un botón, aumenta aún más la autonomía de la batería y reduce el ruido cerca de un 40 %, por lo que se puede utilizar en zonas sensibles al ruido.