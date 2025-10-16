Fregadora-aspiradora BR 35/12 C Bp Pack Li
Alto rendimiento de limpieza, maniobrabilidad y bajo peso: la fregadora-aspiradora BR 35/12 C a batería con tecnología KART está fabricada con un 30 % de material reciclado para ahorrar recursos.
Limpia tanto hacia delante como hacia atrás, destaca incluso en las escaleras gracias a su bajo peso y además es especialmente fácil de transportar: nuestra fregadora-aspiradora a batería BR 35/12 C es una eficiente solución de limpieza ideal para superficies pequeñas con muchos obstáculos. Su cabezal de cepillos cilíndricos giratorio con tecnología KART (Kärcher Advanced Response Technology) puede moverse sin esfuerzo incluso en curvas cerradas, ofreciendo así el máximo grado de maniobrabilidad y agilidad. La potente y duradera batería de iones de litio permite largos períodos de trabajo; además, se carga en muy poco tiempo, es totalmente libre de mantenimiento y dura hasta tres veces más en comparación con las baterías de plomo convencionales. Este gran equipamiento de la BR 35/12 C se complementa con el modo eco!efficiency conectable, que reduce notablemente el consumo energético con solo pulsar un botón, aumenta aún más la autonomía de la batería y reduce el ruido cerca de un 40 %, por lo que se puede utilizar en zonas sensibles al ruido.
Características y ventajas
Cabezal de cepillos giratorio +/- 200° con tecnología KART. Equipo fácil de maniobrar. Comodidad en las curvas
- Extremadamente manejable y eficaz, ideal para superficies estrechas.
- El cepillo siempre queda transversal respecto a la dirección de marcha. La tobera absorbe eficazmente el agua en cada curva.
- En caso necesario, también se puede limpiar y aspirar marcha atrás.
Sostenible: 30 % de material reciclado y modo eco!efficiency
- Ahorra recursos y prolonga la autonomía hasta en un 50 %.
- Un 40 % menos de nivel de ruido.
- Emisiones de CO₂ reducidas.
Incluye una potente batería de iones de litio
- Totalmente sin mantenimiento, a pesar de ofrecer una vida útil tres veces más larga que las baterías corrientes.
- Puede cargarse de forma parcial o provisional sin problemas cuando sea necesario.
- Carga rápida (completa en 3 horas, media carga en 1 hora).
Equipo compacto
- Es posible alejarse de la pared en un ángulo de 90º.
- El equipo no presenta salientes; manejo sencillo.
Peso muy reducido del equipo
- Un 35 % más ligero que los equipos comparables.
- Supera fácilmente peldaños, umbrales o escaleras.
- Transporte más sencillo en vehículos.
Manillar plegable
- Almacenamiento compacto.
- Transportable incluso en vehículos pequeños.
Manillar de altura regulable
- Ergonómica, ya que se ajusta a diferentes alturas del usuario.
Incluye potente cargador para montaje empotrado
- El cargador siempre está a mano; se puede cargar en cualquier momento.
- Una carga completa dura 3 horas, una media carga, 1 hora. La media carga es posible en cualquier momento.
- El cargador se desconecta automáticamente. No hay consumo energético en modo standby.
Tecnología de cilindros
- Mayor presión de apriete para eliminar suciedad muy resistente.
- Excelente incluso en recubrimientos rugosos del suelo o en la limpieza de juntas.
- Resultado de limpieza uniforme.
Incluye función de barrido
- Barrido, fregado y aspiración eficaces en un solo procedimiento.
- Absorbe piedrecillas, astillas de madera y otros componentes pequeños.
- Asegura un óptimo funcionamiento del labio trasero de aspiración.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Avance mediante rotación de los cepillos
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|350
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|450
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|12 / 12
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|1400
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|1050
|Tipo de baterías
|Li-Ion
|Batería (V/Ah)
|25,2 / 21
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 1,5
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 2,7
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|700 - 1500
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|1050
|Consumo de agua (l/min)
|1
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|máx. 65
|Capacidad de absorción (W)
|500
|Color
|antracita
|Peso total permitido (kg)
|48
|Peso sin accesorios (kg)
|36
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|930 x 420 x 1100
Scope of supply
- Cepillo cilíndrico: 1 Unidad(es)
- Batería y cargador para montaje a bordo incluidos
- Ruedas de transporte.
- Tobera recta: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Presión de apriete variable
