Modelo monofásico con potencia máxima y caudal de agua de 600 l/h: la HD 6/15-4 Classic fácil de usar destaca por su manejo sencillo, dimensiones compactas, peso reducido y elevada eficacia de limpieza y rentabilidad. Los componentes de calidad integrados en la limpiadora de alta presión permiten el uso continuo y convencen por su larga duración. Además, el equipo destaca por su mantenimiento sencillo: todas las piezas relevantes son cómodamente accesibles. Y también son evidentes las posibilidades de almacenamiento, que ofrecen espacio suficiente para las boquillas, las lanzas y otros accesorios.