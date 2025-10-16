Hidrolimpiadora HD 6/15-4 Classic
Monofásica, compacta, potente: la limpiadora de alta presión HD 6/15-4 de la gama Classic de fácil mantenimiento con caudal de agua de 600 l/h, bomba de cigüeñal de alta potencia, pistones cerámicos y la tecnología de sellado más moderna.
Modelo monofásico con potencia máxima y caudal de agua de 600 l/h: la HD 6/15-4 Classic fácil de usar destaca por su manejo sencillo, dimensiones compactas, peso reducido y elevada eficacia de limpieza y rentabilidad. Los componentes de calidad integrados en la limpiadora de alta presión permiten el uso continuo y convencen por su larga duración. Además, el equipo destaca por su mantenimiento sencillo: todas las piezas relevantes son cómodamente accesibles. Y también son evidentes las posibilidades de almacenamiento, que ofrecen espacio suficiente para las boquillas, las lanzas y otros accesorios.
Características y ventajas
Gran durabilidad y resistenciaCigüeñales extragrandes y bielas con rodamientos de bolas resistentes. Pistón cerámico para un desgaste menor. Paquetes de juntas de alto rendimiento para una mayor vida útil.
Mantenimiento especialmente sencilloLa amplia abertura de la cubierta de la máquina garantiza el acceso sencillo a todos los componentes relevantes de servicio y mantenimiento. Un filtro fino para agua de gran tamaño para proteger la bomba de la suciedad. Almacenamiento de boquillas integrado.
Mayor rendimiento de limpiezaBoquillas de chorro concentrado plano patentadas por Kärcher: una fuerza de impacto hasta un 40 % mayor que las boquillas convencionales. Un alto rendimiento de superficie y una eliminación de la suciedad en profundidad.
Excelente movilidad
- Las ruedas de gran tamaño y el asa de empuje ergonómica proporcionan una maniobrabilidad óptima y un manejo sencillo.
- El asa de empuje plegable permite el almacenamiento en poco espacio.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|450 - 600
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|70 - 150 / 7 - 15
|Presión máx. (bar)
|190
|Potencia de conexión (kW)
|3,4
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|48,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|60
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|709 x 469 x 1000
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: Estándar
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 250 bar
- Lanza de acero inoxidable: 850 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Sistema antirrotaciones (AVS)
- Desconexión de presión
- Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
Videos
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de zonas exteriores
- Limpieza de talleres
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de piscinas
Accesorios
