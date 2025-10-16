Obras, estacionamientos públicos y otros lugares de uso a menudo apartados: allí donde no haya fuentes de corriente externas y las tareas de limpieza sean exigentes, nuestra limpiadora de alta presión de agua fría HD 8/23 G Classic con motor de gasolina EU STAGE V es la opción perfecta. Con una cantidad de agua por hora de 800 litros, una presión de trabajo de 230 bar y una robusta bomba de cigüeñal, el equipo solventa las tareas de limpieza más exigentes con eficacia. Gracias a su asa de empuje ergonómica, el práctico almacenamiento de accesorios, sus dimensiones compactas y las ruedas a prueba de pinchazos, la HD 8/23 G Classic es muy cómoda de utilizar, móvil y además se puede transportar fácilmente en un vehículo. El equipo también destaca por la facilidad para acceder a sus componentes, eficazmente protegidos mediante un gran filtro de agua, una termoválvula y una válvula de seguridad. Con el fin de evitar daños por influencias externas, el equipo cuenta con un bastidor tubular de acero muy robusto.