Hidrolimpiadora HD 8/23 G Classic
Autónoma, móvil y potente: limpiadora de alta presión de agua fría HD 8/23 G Classic con robusta bomba de cigüeñal y motor de gasolina. Para tareas existentes en el sector de la construcción y en los municipios.
Obras, estacionamientos públicos y otros lugares de uso a menudo apartados: allí donde no haya fuentes de corriente externas y las tareas de limpieza sean exigentes, nuestra limpiadora de alta presión de agua fría HD 8/23 G Classic con motor de gasolina EU STAGE V es la opción perfecta. Con una cantidad de agua por hora de 800 litros, una presión de trabajo de 230 bar y una robusta bomba de cigüeñal, el equipo solventa las tareas de limpieza más exigentes con eficacia. Gracias a su asa de empuje ergonómica, el práctico almacenamiento de accesorios, sus dimensiones compactas y las ruedas a prueba de pinchazos, la HD 8/23 G Classic es muy cómoda de utilizar, móvil y además se puede transportar fácilmente en un vehículo. El equipo también destaca por la facilidad para acceder a sus componentes, eficazmente protegidos mediante un gran filtro de agua, una termoválvula y una válvula de seguridad. Con el fin de evitar daños por influencias externas, el equipo cuenta con un bastidor tubular de acero muy robusto.
Características y ventajas
AutonomíaPermite la independencia de fuentes de corriente externas. Cumple las especificaciones de la normativa sobre gases Fase V UE. Cómodo arranque manual por cable.
Alta movilidadLas ruedas antipinchazos garantizan una movilidad elevada y duradera. El equipo compacto y estrecho se puede maniobrar fácilmente incluso en espacios reducidos. Para lograr una buena movilidad, un transporte cómodo y un almacenamiento en poco espacio: cabe en cualquier turismo normal sin problemas.
Gran durabilidad y resistenciaUn resistente bastidor de tubos de acero protege el equipo contra daños de forma segura. Acreditada tecnología de seguridad como válvula térmica y de seguridad y filtro de agua. Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos.
Posibilidad de almacenaje para accesorios
- Gancho para mangueras y almacenamiento de accesorios para un almacenaje y transporte sencillos.
- Empuñadura ergonómica y almacenamiento para mangueras.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|800
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|230 / 23
|Presión máx. (bar/MPa)
|280 / 28
|Entrada de agua
|3/4″
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Tipo de motor
|G300FA
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Movilidad
|Alta
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|50,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|59
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|878 x 538 x 702
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: Estándar
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Boquilla de alto rendimiento
- Filtro de agua
Equipamiento
- Bastidor de protección Cage
- Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
Accesorios
