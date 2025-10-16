Con la BRC 45/45 C Ep es posible la limpieza de mantenimiento rápida de las alfombras con el procedimiento de I-Capsolation, así como también una limpieza en profundidad de las fibras de las alfombras con el procedimiento de extracción mediante pulverización. Además, la BRC 45/45 C Ep también se puede utilizar de manera flexible para eliminar manchas puntuales. Elimina eficazmente la suciedad y renueva las alfombras. Tras la limpieza de mantenimiento, la alfombra está seca y puede volver a pisarse en 20 minutos. El diseño compacto del equipo hace que sea posible utilizarlo incluso cuando hay tránsito de personas. Con un rendimiento en superficie de hasta 800 m² en la limpieza de mantenimiento y de hasta 350 m² en la limpieza a fondo, la BRC 45/45 C Ep es adecuada sobre todo para grandes superficies.