Limpiadora de moquetas BRC 45/45 C

Limpiadora compacta automática de alfombras para la limpieza a fondo y de mantenimiento en superficies entre 350 y 1000 m². Limpieza hacia delante y hacia atrás con 2 cepillos cilíndricos que rotan en dirección opuesta para una limpieza profunda de las fibras.

Con la BRC 45/45 C Ep es posible la limpieza de mantenimiento rápida de las alfombras con el procedimiento de I-Capsolation, así como también una limpieza en profundidad de las fibras de las alfombras con el procedimiento de extracción mediante pulverización. Además, la BRC 45/45 C Ep también se puede utilizar de manera flexible para eliminar manchas puntuales. Elimina eficazmente la suciedad y renueva las alfombras. Tras la limpieza de mantenimiento, la alfombra está seca y puede volver a pisarse en 20 minutos. El diseño compacto del equipo hace que sea posible utilizarlo incluso cuando hay tránsito de personas. Con un rendimiento en superficie de hasta 800 m² en la limpieza de mantenimiento y de hasta 350 m² en la limpieza a fondo, la BRC 45/45 C Ep es adecuada sobre todo para grandes superficies.

Características y ventajas
Cabezal de cepillos suspendido con cepillos cilíndricos contrarrotativos
  • Alto rendimiento de limpieza gracias a los dos cepillos cilíndricos.
  • Limpia las fibras por dos lados al mismo tiempo.
  • Asegura un contacto uniforme con el suelo, incluso en caso de desniveles.
Sentido de la marcha hacia delante o hacia atrás
  • Dirección de trabajo ajustable al revestimiento de moqueta.
  • Puede seleccionarse la dirección de limpieza abatiendo el asa de empuje.
  • Posición de trabajo ergonómica hacia delante y hacia atrás en alfombras sensibles.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Rendimiento en superficie (limpieza básica/limpieza intermedia iCapsol) (m²/h) 350 / 1000
Caudal de aire (l/s) 45
Vacío (mbar/kPa) 300 / 30
Presión de pulverización en limpieza de mantenimiento (bar) 3,5
Presión de pulverización en limpieza profunda (bar) 7
Volumen pulverizado en limpieza de mantenimiento (l/min) 0,7
Volumen pulverizado en limpieza profunda (l/min) 3,2
Ancho útil al aspirar. (mm) 450
Depósito de agua limpia/sucia (l) 45 / 38
Potencia de la turbina (W) 1100
Potencia del motor de cepillos (W) 600
Peso sin accesorios (kg) 75
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1029 x 559 x 1092

Scope of supply

  • Cantidad de rodillos: 2 Unidad(es)

Equipamiento

  • Dirección de trabajo: hacia adelante o atrás
  • Servicio de iCapsol
