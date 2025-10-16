Limpiadora de moquetas BRC 45/45 C
Limpiadora compacta automática de alfombras para la limpieza a fondo y de mantenimiento en superficies entre 350 y 1000 m². Limpieza hacia delante y hacia atrás con 2 cepillos cilíndricos que rotan en dirección opuesta para una limpieza profunda de las fibras.
Con la BRC 45/45 C Ep es posible la limpieza de mantenimiento rápida de las alfombras con el procedimiento de I-Capsolation, así como también una limpieza en profundidad de las fibras de las alfombras con el procedimiento de extracción mediante pulverización. Además, la BRC 45/45 C Ep también se puede utilizar de manera flexible para eliminar manchas puntuales. Elimina eficazmente la suciedad y renueva las alfombras. Tras la limpieza de mantenimiento, la alfombra está seca y puede volver a pisarse en 20 minutos. El diseño compacto del equipo hace que sea posible utilizarlo incluso cuando hay tránsito de personas. Con un rendimiento en superficie de hasta 800 m² en la limpieza de mantenimiento y de hasta 350 m² en la limpieza a fondo, la BRC 45/45 C Ep es adecuada sobre todo para grandes superficies.
Características y ventajas
Cabezal de cepillos suspendido con cepillos cilíndricos contrarrotativos
- Alto rendimiento de limpieza gracias a los dos cepillos cilíndricos.
- Limpia las fibras por dos lados al mismo tiempo.
- Asegura un contacto uniforme con el suelo, incluso en caso de desniveles.
Sentido de la marcha hacia delante o hacia atrás
- Dirección de trabajo ajustable al revestimiento de moqueta.
- Puede seleccionarse la dirección de limpieza abatiendo el asa de empuje.
- Posición de trabajo ergonómica hacia delante y hacia atrás en alfombras sensibles.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Rendimiento en superficie (limpieza básica/limpieza intermedia iCapsol) (m²/h)
|350 / 1000
|Caudal de aire (l/s)
|45
|Vacío (mbar/kPa)
|300 / 30
|Presión de pulverización en limpieza de mantenimiento (bar)
|3,5
|Presión de pulverización en limpieza profunda (bar)
|7
|Volumen pulverizado en limpieza de mantenimiento (l/min)
|0,7
|Volumen pulverizado en limpieza profunda (l/min)
|3,2
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|450
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|45 / 38
|Potencia de la turbina (W)
|1100
|Potencia del motor de cepillos (W)
|600
|Peso sin accesorios (kg)
|75
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1029 x 559 x 1092
Scope of supply
- Cantidad de rodillos: 2 Unidad(es)
Equipamiento
- Dirección de trabajo: hacia adelante o atrás
- Servicio de iCapsol
