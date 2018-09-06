Procesamiento de carne, aves y pescado
Aquí los alimentos sobrantes, la grasa, las proteínas y otra suciedad se eliminan por completo, lo que da la oportunidad a los gérmenes y las bacterias. Lo más destacado para usted es la limpiadora de alta presión Hygene en acero inoxidable con una manguera de alta presión resistente a las grasas animales.
Limpieza sin contratiempos
Ser cuidadoso, cumplir con los requisitos de higiene y el tiempo son lo que cuenta cuando se limpia en los mataderos. Y esta no es una tarea fácil dada la suciedad obstinada como la sangre, las grasas y las proteínas.
La higiene comienza en el área de entrega. Utilice nuestras limpiadoras de alta presión de agua caliente a 80 ° C en estos casos. La limpieza con agua caliente en lugar de agua fría a la misma presión es mucho más efectiva, ya que también se eliminan las proteínas, las grasas y los aceites. Usted puede lahorrar hasta 35% en tiempo de trabajo, mientras que también reduce significativamente la cantidad de gérmenes usando poco o nada de desinfectante y protege el medio ambiente. Nuestras limpiadoras de alta presión de agua caliente pueden elevar la temperatura del agua hasta 155 ° C en la etapa de vapor.
Suelos de mataderos y salas de corte
Los productos de limpieza de Kärcher están hechos para una limpieza profunda y eliminan de manera confiable la sangre, las grasas y las proteínas. Para este fin, es ideal nuestro limpiador de alta presión móvil de acero inoxidable Hygene, con manguera resistente a la abrasión y pistola de alta presión EASY!Force Food, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión y reduce la fuerza de retención a cero. Utilizando el
Inno Foam Set con doble lanza de pulverización, puede aplicar el agente de limpieza y enjuagarlo con agua después del tiempo de contacto en una sola pasada. Puede usar nuestro desinfectante para reducir el recuento de bacterias.
Cámaras frigoríficas
La limpieza de las aletas de enfriamiento con nuestros limpiadores a vapor puede aumentar en gran medida la eficiencia y la vida útil de sus cámaras frigoríficas. Nuestras aspiradoras de vapor y limpiadores a vapor tienen certificación HACCP y a menudo pueden lograr resultados de limpieza de primera clase sin agentes de limpieza. La acción de autolimpieza automática también previene la formación de gérmenes dentro de la máquina al finalizar el trabajo.