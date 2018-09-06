Procesamiento de carne, aves y pescado

Limpieza sin contratiempos

Ser cuidadoso, cumplir con los requisitos de higiene y el tiempo son lo que cuenta cuando se limpia en los mataderos. Y esta no es una tarea fácil dada la suciedad obstinada como la sangre, las grasas y las proteínas.

La higiene comienza en el área de entrega. Utilice nuestras limpiadoras de alta presión de agua caliente a 80 ° C en estos casos. La limpieza con agua caliente en lugar de agua fría a la misma presión es mucho más efectiva, ya que también se eliminan las proteínas, las grasas y los aceites. Usted puede lahorrar hasta 35% en tiempo de trabajo, mientras que también reduce significativamente la cantidad de gérmenes usando poco o nada de desinfectante y protege el medio ambiente. Nuestras limpiadoras de alta presión de agua caliente pueden elevar la temperatura del agua hasta 155 ° C en la etapa de vapor.