Procesamiento de frutas y verduras

Higiene en producción y llenado

Limpie y desinfecte sus sistemas de producción de forma rápida y efectiva con nuestra limpiadora de alta presión Hygene con enrollador de manguera integrado, manguera de alta presión para uso alimentario, ruedas robustas y accesorios adecuados para la tarea. Puede elegir entre corriente de alta presión de punto, alta presión plana (25 °) y baja presión plana (40 °).

La corriente plana de baja presión (40 °) se usa para aplicar el agente de limpieza, mientras que la lanza de espuma para copa es el accesorio adecuado para la limpieza de los sistemas de producción.

Nuestro limpiador de barril y barricas ofrece un sistema modular con cabezales de limpieza para una presión operativa de hasta 200 bar, temperaturas del agua de hasta 90 ° C y agentes de limpieza alcalinos o ácidos para la limpieza de barriles, contenedores de acero inoxidable y contenedores intermedios a granel.

Grandes cantidades de residuos de frutas y vegetales se pueden eliminar fácilmente con nuestras aspiradoras para suciedad húmeda/seca, y los líquidos pueden recogerse completamente con la boquilla ancha. Finalmente, puede vaciar el contenedor con facilidad gracias a la manguera de drenaje.