Procesamiento de frutas y verduras
Donde se procesan frutas y verduras, las tareas de limpieza son variadas. Los residuos de producción en las máquinas y el suelo, las áreas exteriores y, por último, pero no menos importante, las conexiones de transporte, imponen requisitos elevados a las máquinas y los procesos de limpieza.
Limpio como nunca
Al procesar frutas y verduras, evitar la contaminación cruzada, la suciedad y la corrosión son tareas esenciales de limpieza.
Los productos naturales a menudo aportan suciedad durante el envío, pero con nuestras máquinas configurables puede limpiar áreas exteriores de forma rápida y exhaustiva. El sistema de cambio rápido sin herramientas para una variedad de implementos le permite convertir su barredora en cortadora de césped entre otras opciones. Para las áreas interiores, puede utilizar nuestras fregadoras de fácil manejo para la limpieza del piso, con un labio de goma en forma de V para asegurar que se elimine la suciedad correctamente. Además, logrará una higiene aún mejor con el sistema opcional de enjuague de tanques, y verá un ahorro de agua de hasta un 70% en comparación con la limpieza con una manguera de agua.
Higiene en producción y llenado
Limpie y desinfecte sus sistemas de producción de forma rápida y efectiva con nuestra limpiadora de alta presión Hygene con enrollador de manguera integrado, manguera de alta presión para uso alimentario, ruedas robustas y accesorios adecuados para la tarea. Puede elegir entre corriente de alta presión de punto, alta presión plana (25 °) y baja presión plana (40 °).
La corriente plana de baja presión (40 °) se usa para aplicar el agente de limpieza, mientras que la lanza de espuma para copa es el accesorio adecuado para la limpieza de los sistemas de producción.
Nuestro limpiador de barril y barricas ofrece un sistema modular con cabezales de limpieza para una presión operativa de hasta 200 bar, temperaturas del agua de hasta 90 ° C y agentes de limpieza alcalinos o ácidos para la limpieza de barriles, contenedores de acero inoxidable y contenedores intermedios a granel.
Grandes cantidades de residuos de frutas y vegetales se pueden eliminar fácilmente con nuestras aspiradoras para suciedad húmeda/seca, y los líquidos pueden recogerse completamente con la boquilla ancha. Finalmente, puede vaciar el contenedor con facilidad gracias a la manguera de drenaje.