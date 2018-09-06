Procesamiento de grasas y aceites

Solución caliente contra aceite y grasa

La grasa y los aceites son residuos obstinados debido a su consistencia y poder de permanencia. Le proporcionamos las soluciones para la eliminación sin residuos.

El uso de agua caliente proporciona resultados instantáneamente medibles, suaviza el aceite y la grasa congelados y mejora la emulsión, lo que los hace muy fáciles de eliminar. Los agentes de limpieza son en gran parte una cosa del pasado. Cuando sea necesario, la combinación de nuestro agente de limpieza y la unidad de dosificación precisa del agente de limpieza con función de enjuague aseguran que el consumo se mantenga al mínimo. Además, el paso comprobado de reducción de gérmenes sigue a la limpieza con agua caliente, que también cumple muchos requisitos de higiene sin desinfectante. El aflojamiento de suciedad significativamente más rápido le permite ahorrar hasta un 35% de tiempo.

Nuestras limpiadoras de alta presión para agua caliente estacionarios y móviles están equipados con una innovadora ingeniería de quemadores para alta producción de calor y son extremadamente fáciles de usar. El mejor ejemplo es la regulación infinitamente variable de presión de agua y flujo de agua con Servo Control en la lanza de alta presión.

Para la limpieza de sistemas de producción y cintas transportadoras, nuestras unidades estacionarias de alta presión de agua caliente con un alto rendimiento de calentamiento son la solución más eficiente. Un carrete de manguera de acero inoxidable automático en el punto de uso le permite llegar a cualquier área a limpiar.