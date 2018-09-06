Procesamiento de grasas y aceites
Como líder mundial en tecnología de limpieza, ofrecemos soluciones técnicas y rentables para el procesamiento de alimentos en todas las áreas de producción, así como en áreas de oficinas e instalaciones al aire libre, desde máquinas estándar hasta soluciones personalizadas y desde consultoría y planificación hasta puesta en marcha y servicio completo.
Solución caliente contra aceite y grasa
La grasa y los aceites son residuos obstinados debido a su consistencia y poder de permanencia. Le proporcionamos las soluciones para la eliminación sin residuos.
El uso de agua caliente proporciona resultados instantáneamente medibles, suaviza el aceite y la grasa congelados y mejora la emulsión, lo que los hace muy fáciles de eliminar. Los agentes de limpieza son en gran parte una cosa del pasado. Cuando sea necesario, la combinación de nuestro agente de limpieza y la unidad de dosificación precisa del agente de limpieza con función de enjuague aseguran que el consumo se mantenga al mínimo. Además, el paso comprobado de reducción de gérmenes sigue a la limpieza con agua caliente, que también cumple muchos requisitos de higiene sin desinfectante. El aflojamiento de suciedad significativamente más rápido le permite ahorrar hasta un 35% de tiempo.
Nuestras limpiadoras de alta presión para agua caliente estacionarios y móviles están equipados con una innovadora ingeniería de quemadores para alta producción de calor y son extremadamente fáciles de usar. El mejor ejemplo es la regulación infinitamente variable de presión de agua y flujo de agua con Servo Control en la lanza de alta presión.
Para la limpieza de sistemas de producción y cintas transportadoras, nuestras unidades estacionarias de alta presión de agua caliente con un alto rendimiento de calentamiento son la solución más eficiente. Un carrete de manguera de acero inoxidable automático en el punto de uso le permite llegar a cualquier área a limpiar.
Limpieza potente con fácil operación
La suciedad persistente también se puede eliminar con el frío. Nuestro Dry Ice Blaster utiliza gránulos de hielo seco formados a partir de dióxido de carbono congelado a -79 ° C. El resultado es una limpieza perfecta.
Y cuando se trata de aspirar grandes cantidades de líquidos, lo mejor es usar nuestra aspiradora industrial de alta calidad con un recipiente de acero inoxidable fácil de limpiar.