Producción de productos horneados y confitería
Aquí se acumula polvo fino de harina, incrustaciones difíciles y pasta pegajosa y restos de confitería. Nuestros sistemas individuales de eliminación de polvo, las aspiradoras móviles con accesorios especiales para el horno y el hielo seco eliminan estos residuos y, por lo tanto, resuelven sus problemas.
Mucho más que un simple aspirado
Para que pueda superar varios tipos de suciedad, como harina fina y polvo de azúcar, pastelería pegajosa y restos de confitería o incrustaciones difíciles, le ofrecemos la gama completa de soluciones de limpieza en el sistema Kärcher.
Desde la entrega de las materias primas hasta el transporte en vehículos. Para silos de harina sin sistemas de limpieza integrados, puede elegir una de nuestras soluciones de sistemas modulares para limpieza de tanques y silos, que podemos adaptar a sus necesidades individuales.
Procesamiento de pastelería y confitería
Nuestras aspiradoras de polvo hechas a medida absorben la harina y el polvo de azúcar directamente en la fuente, lo que significa que las otras unidades no se ensucian y su línea de producción funciona sin interrupciones y sin tiempo de inactividad.
También puede utilizar nuestra aspiradora móvil para clases de polvo L / M / H así como para atmósferas potencialmente explosivas (Zona 22).
Hornos
Gracias a nuestro kit para horno, ya no es necesario dejar que los hornos calientes se enfríen antes de la limpieza. El contenedor de plástico es resistente al ácido, lejía y al calor.
Limpieza sin agua
Las cintas transportadoras, las instalaciones con componentes eléctricos y todas las áreas que deben limpiarse en seco o son una parte directa del proceso de producción pueden liberarse de la suciedad persistente con hielo seco, y todo sin una sola gota de agua. No es necesario desmantelar, ya que el proceso implica el uso de aire comprimido para descargar gránulos de dióxido de carbono congelados a -79 ° C. Cuando estos gránulos entran en contacto con la superficie a limpiar, la superficie se enfriará y la película protectora se derretirá. Los pellets desaparecen rápidamente y usted puede simplemente aspirar la suciedad.