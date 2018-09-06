Producción de productos horneados y confitería

Mucho más que un simple aspirado

Para que pueda superar varios tipos de suciedad, como harina fina y polvo de azúcar, pastelería pegajosa y restos de confitería o incrustaciones difíciles, le ofrecemos la gama completa de soluciones de limpieza en el sistema Kärcher.

Desde la entrega de las materias primas hasta el transporte en vehículos. Para silos de harina sin sistemas de limpieza integrados, puede elegir una de nuestras soluciones de sistemas modulares para limpieza de tanques y silos, que podemos adaptar a sus necesidades individuales.