Producción de productos lácteos

Higiénico y libre de gérmenes

Los productos lácteos son particularmente susceptibles a la contaminación. La limpieza y desinfección profesional son indispensables en todas las áreas de las productoras de lácteos.

Asegure la limpieza y la higiene con nuestras soluciones de sistema para la limpieza profesional y completa de los tanques cisterna, y limpie el exterior con lavados de vehículos comerciales con agentes de limpieza específicos y sistemas de tratamiento de agua ecológicos. Nuestro lavado de vehículos comerciales TB es confiable, económico y flexible, mientras que el sistema le ofrece tecnología duradera y de bajo mantenimiento, modularidad ilimitada y fácil operación. Para la limpieza interior, tiene a su disposición nuestro sistema modular con cabezales de pulverización específicos para el cliente y el posterior secado, lo que reduce el tiempo de limpieza y el tiempo de inactividad.