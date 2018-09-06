Producción de productos lácteos
Para los productores lácteos, la limpieza y la desinfección son de suma importancia. El producto final de la leche y los productos derivados deben protegerse contra los gérmenes mediante una higiene impecable.
Higiénico y libre de gérmenes
Los productos lácteos son particularmente susceptibles a la contaminación. La limpieza y desinfección profesional son indispensables en todas las áreas de las productoras de lácteos.
Asegure la limpieza y la higiene con nuestras soluciones de sistema para la limpieza profesional y completa de los tanques cisterna, y limpie el exterior con lavados de vehículos comerciales con agentes de limpieza específicos y sistemas de tratamiento de agua ecológicos. Nuestro lavado de vehículos comerciales TB es confiable, económico y flexible, mientras que el sistema le ofrece tecnología duradera y de bajo mantenimiento, modularidad ilimitada y fácil operación. Para la limpieza interior, tiene a su disposición nuestro sistema modular con cabezales de pulverización específicos para el cliente y el posterior secado, lo que reduce el tiempo de limpieza y el tiempo de inactividad.
No queda ningún lugar sin limpiar
Nuestra lavadora de alta presión y el sistema de boquilla de limpieza de tubería giratoria es el ajuste ideal para tuberías. Con nuestra limpiadora de alta presión Hygene y los accesorios que lo acompañan, como el Inno Foam Set, limpiar y desinfectar sus sistemas de producción es rápido y efectivo.
Y con una lanza curva de alta presión, puede quitar la suciedad, por ejemplo, de las tuberías en el techo, con facilidad.
Para eliminar el agua y los residuos de cal de debajo de las máquinas y de las áreas difíciles de alcanzar, el limpiador de superficies plano con succión se ajusta a la perfección, limpia las superficies rápidamente sin salpicaduras y aspira el agua sucia de forma automática.