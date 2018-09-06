Producción de viandas preparadas
Diferentes ingredientes y materia prima deben reunirse para productos finales a menudo complejos. El peligro de la contaminación cruzada crece con la complejidad del proceso, al igual que la importancia de la higiene profesional.
La limpieza es esencial
Las viandas preparadas son recetas complejas para las cuales los requisitos de limpieza e higiene son muy altos durante la producción.
Cuando se preparan viandas preparadas, se combinan las materias primas y los ingredientes con las propiedades más diversas. El peligro de la contaminación cruzada crece con la complejidad de este proceso, que solo puede evitarse a través de una limpieza e higiene óptimas. Para la eliminación confiable de grandes cantidades de suciedad de cintas transportadoras, sistemas de producción y pisos, nuestras poderosas aspiradoras de suciedad húmeda y seca con dos motores, contenedores de acero inoxidable y monitoreo de nivel de llenado electrónico son ideales. También pueden utilizarse nuestras limpiadoras de alta presión Hygiene en acero inoxidable, que son resistentes al agua caliente hasta 85 ° C y tienen dos tanques de detergente con funciones de enjuague. Todas las piezas de bronce que entran en contacto con el agua son seguras para los alimentos.
Superficies sin manchas
Las superficies grandes se pueden limpiar de manera económica y eficiente con nuestras barredoras y fregadoras configurables en varios tamaños y modelos. Nuestras barredoras de hombre a bordo con el sistema Tact de limpieza automática del filtro logran resultados de limpieza óptimos. El cepillo de rodillo en el eje trasero asegura que los bordes y obstáculos altos puedan pasarse fácilmente. Y nuestras fregadoras de hombre de pie a bordo no solo ahorran tiempo, gracias al llenado automático de agua dulce, sino también cantidades significativas de agente de limpieza gracias a Dose, la unidad dosificadora de agente de limpieza precisa y constante que se puede ajustar de 0 a 3%.