Producción de viandas preparadas

La limpieza es esencial

Las viandas preparadas son recetas complejas para las cuales los requisitos de limpieza e higiene son muy altos durante la producción.

Cuando se preparan viandas preparadas, se combinan las materias primas y los ingredientes con las propiedades más diversas. El peligro de la contaminación cruzada crece con la complejidad de este proceso, que solo puede evitarse a través de una limpieza e higiene óptimas. Para la eliminación confiable de grandes cantidades de suciedad de cintas transportadoras, sistemas de producción y pisos, nuestras poderosas aspiradoras de suciedad húmeda y seca con dos motores, contenedores de acero inoxidable y monitoreo de nivel de llenado electrónico son ideales. También pueden utilizarse nuestras limpiadoras de alta presión Hygiene en acero inoxidable, que son resistentes al agua caliente hasta 85 ° C y tienen dos tanques de detergente con funciones de enjuague. Todas las piezas de bronce que entran en contacto con el agua son seguras para los alimentos.