Producción industrial de alimentos para animales
La alimentación animal de alta calidad debe producirse bajo condiciones controladas, mientras que la contaminación debe mantenerse de manera confiable. Y aspirar vastas cantidades de polvo, ya sea libre, húmedo, pegajoso o mojado, es un verdadero desafío.
Alimento limpio para todos los animales
La fabricación de alimentos de alta calidad para animales de trabajo y mascotas establece altos requisitos con respecto a la limpieza e higiene en la producción.
Grandes cantidades de polvo, ya sean secas, pegajosas o mojadas, se liberan durante la producción de alimento seco. Si es necesario para uso móvil, nuestras aspiradoras industriales con contenedor de acero inoxidable le permiten estar bien preparado. Por ejemplo, nuestros sistemas estacionarios de extracción de polvo con mangueras disipadoras de estática y varias boquillas le permiten eliminar grandes cantidades de polvo rápidamente, incluso durante la operación de turno.
También puede limpiar silos y tanques de manera higiénica utilizando nuestras soluciones de sistema modular configuradas según sus necesidades. Nuestros componentes se pueden combinar de acuerdo a su necesidad: cabezales de limpieza interior, lavadoras de alta presión, generadores de agua caliente, controles, accesorios y agentes de limpieza.
Condiciones de trabajo saludables
Debido al aire a menudo caliente y seco en las áreas de producción, sus empleados deben beber regularmente. Nuestros dispensadores de agua WPD configurables ofrecen cinco diferentes tipos de agua higiénica y de calidad alimenticia: agua sin gas, agua carbonatada ambiente o fría, caliente o extra caliente.