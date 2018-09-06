Producción y llenado de bebidas

Limpieza refrescante

Con el fin de producir bebidas de una calidad constante y un sabor impecable, la limpieza debe llevarse a cabo de manera óptima en el proceso de fabricación.

Con nuestras barredoras-aspiradoras de hombre a bordo con cepillos laterales de media luna, puede proteger los bienes en el exterior y en las áreas de almacenamiento contra la suciedad. Las áreas grandes y las esquinas se pueden barrer con facilidad y en poco tiempo en solo unos pocos pasos. Se ofrecen otras ventajas en forma de vaciado electrohidráulico de alto contenido de contenedores, el sistema Tact de limpieza automática del filtro para una limpieza prácticamente libre de polvo y el sistema de clave inteligente Kärcher, que le permite asignar diferentes derechos a diferentes usuarios.

Los tanques, contenedores y tuberías se pueden limpiar con nuestras limpiadoras de alta presión móviles, así como con nuestras unidades estacionarias de alta presión con varios puntos de uso. Las unidades estacionarias de alta presión pueden prepararse para usar en cualquier momento con solo presionar un botón, sin tiempos de configuración y sin tener que transportar máquinas móviles. Y con accesorios como la manguera de limpieza de tuberías y la boquilla, las tuberías están limpias por dentro y por fuera. La manguera se abre paso a través de la tubería utilizando la boquilla de limpieza de la tubería, con cuatro boquillas en un ángulo de 30 °.