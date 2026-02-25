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    Nass-/Trockensauger | Kärcher

    Nass-/Trockensauger

    Die Nass-/Trockensauger von Kärcher sind vielseitige Reinigungsgeräte, die sowohl als Werkstattsauger als auch als Autosauger genutzt werden können. Sie eignen sich für nassen, trockenen, groben und feinen Schmutz und bieten sowohl drinnen als auch draußen eine effektive Reinigungslösung. Mit ihrer überragenden Saugkraft, hohen Energieeffizienz und robusten Bauweise überzeugen sie in jeder Hinsicht. Diese Multitalente sind mit vielen hilfreichen Funktionen ausgestattet und verfügen über ein umfangreiches Zubehörangebot, das sie zu echten Problemlösern für Haus, Hof und Hobbywerkstatt macht.Falls Sie eine kabellose Reinigungslösung suchen, sind unsere akkubetriebenen Nass-/Trockensauger die richtige Wahl. Sie reinigen gründlich auch an schwer zugänglichen Stellen wie im Auto, unter dem Carport, im Gartenhaus oder auf Gartenwegen. Trotz des kabellosen Designs bieten sie dieselbe Funktionalität wie kabelgebundene Geräte. Mit den 18 V und 36 V Akku-Nass-/Trockensaugern von Kärcher gibt es keine Einschränkungen durch Kabel, sodass Sie flexibel und bequem reinigen können.

    Frontansicht des WD 1 Compact Battery und WD 3 Battery

    Akku-Nass-/Trockensauger

    Die akkubetriebenen und saugstarken Nass-/Trockensauger von Kärcher machen auch da gründlich sauber, wo kabelgebundene Nass-/Trockensauger nicht oder nur schwer rankommen – ob im Auto, unter dem Carport, im Gartenhaus oder auf Gartenwegen. Dabei bieten sie dieselbe Funktionalität wie ein Gerät mit Kabel. Kein Kabel, kein Limit: mit den 18 V und 36 V Akku-Nass-/Trockensaugern von Kärcher.

     

    Zu den Akku-Nass-/Trockensaugern
    Person reinigt Terrasse mit Kärcher Nass- / Trockensauger

    BUILT FOR LIFE

    Erleben Sie die nächste Generation der Nass-/Trockensauger aus der fortschrittlichen Kärcher WD Control Reihe, die das mühelose Arbeiten neu definieren. Dank der innovativen 2-in-1 Remote Control genießen Sie unvergleichliche Freiheit und volle Kontrolle, direkt in Ihrer Hand.

    Kärcher Qualität – Gebaut fürs Leben.

    Kärcher Nass-/Trockensauger

    Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

    Multifunktionalität ist die DNA unserer Nass-/Trockensauger. Diese starken Allrounder liefern überall saubere Arbeit ab: im Keller, in der Werkstatt, in der Garage oder im Garten. Für Renovierungsarbeiten, zum Aussaugen des Autos, beim Beseitigen von Scherben oder ausgelaufenem Wasser. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Schmutz trocken, nass, grob oder fein ist – selbst größere Wassermengen nehmen die Kraftpakete zuverlässig auf.

    Kärcher Mehrzwecksauger

    Überragende Reinigungsleistung und Saugkraft

    Wo gewöhnliche Haushaltsstaubsauger an ihre Grenzen kommen, legen die Kärcher Nass-/Trockensauger erst richtig los. Die Nass-/Trockensauger liefern eine optimale Schmutzaufnahme dank perfekt aufeinander abgestimmter Geräte und Zubehöre. Damit gelingt ein gründliches und schnelles Reinigungsergebnis. Und durch die Absaugung beim Sägen, Schleifen und vielen anderen Tätigkeiten reduzieren sie außerdem die Belastung durch Staub und Späne und sorgen für saubere Arbeitsverhältnisse.

    Kompakte Nass-/Trockensauger

    Noch mehr Komfort

    Komfort auf einem neuen Niveau: Die kompakte Bauweise erlaubt eine platzsparende Verstauung. Dabei lassen sich Schlauch und Zubehör direkt am Gerät verstauen. Durch innovative Filterkonzepte können die Nass-/Trockensauger bequem genutzt werden – ganz ohne Schmutzkontakt. Zudem überzeugen die Nass-/Trockensauger mit ihrer langen Lebensdauer dank hoher Qualität und Robustheit.

    Kärcher FILT!elligence™ - das intelligente Filterkontrollsystem

    Kärcher FILT!elligence™, das intelligente Filterkontrollsystem, überwacht die Saugleistung der WD 7 Control P S Geräte und signalisiert Ihnen eine Reduzierung durch rote LED-Anzeigen, sodass die Notwendigkeit einer Filterreinigung oder eines Filterwechsel direkt erkannt wird. Dieses intelligente Kontrollsystem sichert nicht nur optimale Arbeitsergebnisse, sondern verlängert auch die Lebensdauer Ihres Gerätes.

    2-in-1 Remote Control - Bluetooth Fernbedienung

    Die 2-in-1 Remote Control für Geräte aus der WD Control Reihe macht müheloses Arbeiten leicht. Die Fernbedienung ist mit dem Gerät dank Bluetooth verbunden und somit können Sie Ihren WD von einer Entfernung von wenigen Metern an- und ausgeschalten. Entdecken Sie die manuelle Steuerung oder den Automatik-Modus für Akku-Elektrowerkzeuge. Dadurch wird ein nahtloser und staubfreier Arbeitsablauf garantiert.

    Unser Highlight: WD 7 Control P S.

    LED zeigt Filterstauts des Kärcher Nass- /Trockensaugers

    Kärcher FILT!elligence™ - das intelligente Filterkontrollsystem für den WD 7 Control P S

    Die LEDs zeigen, wenn eine Filterabreinigung, ein Filterwechsel des Flachfaltenfilters oder Filterbeutels erforderlich ist.

    Person benutzt 2-in-1 Remote Control der Kärcher Nass- / Trockensauger

    2-in-1 Remote Control

    1. Funktion: Manuelles ein-/ausschalten.
    2. Funktion: Automatisches ein-/ausschalten des Saugers mittels Vibrationserkennung bei Akku-Elektrowerkzeugen.
    Geräte Steckdose am Kärcher Nass- / Trockensauger

    Geräte-Steckdose

    Automatisches ein-/ausschalten des Saugers bei Bedienung von Elektrowerkzeugen. Des Weiteren wird der Schmutz, der beim Hobeln, Sägen oder Schleifen entsteht, direkt abgesaugt.

    Stufenlose Regulierung der Saugleistung direkt am Gerät

    Power Control

    Die Saugleistung des Geräts lässt sich über den Drehschalter stufenlos regulieren (min. bis max.).

    Person entnimmt Filter eines Kärcher Nass- / Trockensaugers

    Filterreinigung und patentierte Filterentnahmetechnik

    Starke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter sowie Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette ganz ohne Schmutzkontakt.

    Person entleert den Kärcher Nass- /Trockensauger

    Ablassschraube

    Zeit- und kraftsparende Entleerung großer Wassermengen.

    Person benutzt die Blasfunktion des Kärcher Nass- / Trockensaugers

    Praktische Blasfunktion

    Schwer zugängliche Stellen einfach sauber ausblasen.

    Lenkrollenbremse des Kärcher Nass- /Trockensaugers

    Lenkrollenbremse

    Sicherer Stand des Nass-/Trockensaugers bei Neigungen bis zu 10°.

    Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung am Kärcher Nass- /Trockensauger

    Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf

    Für eine noch platzsparendere und kompaktere Aufbewahrung.

    Anwendungsmöglichkeiten

    Die vielseitigen Kärcher Nass-/Trockensauger sind unverzichtbare Helfer in verschiedenen Situationen. Sie reinigen mühelos sowohl trockenen als auch nassen Schmutz und bewältigen selbst größere Wassermengen problemlos.

    Kärcher WD 5 P S

    Autoreinigung

    Mit dem Kärcher Nass-/Trockensauger wird das Auto gründlich gereinigt. Das umfangreiche Zubehör ermöglicht eine effektive Reinigung zwischen den Sitzen und an schwer zugänglichen Stellen.

    Tipps zur Autoreinigung
    Kärcher WD 5 P S

    Renovierung

    Diese Sauger sind ideal für die Beseitigung von grobem Bauschutt. Das innovative Filtersystem und die konstant hohe Saugkraft vereinfachen den Reinigungsprozess und ermöglichen ein energiesparendes Arbeiten, selbst bei nassen oder feuchten Materialien.

    Kärcher WD 3 P S

    Werkstatt

    Perfekt zur Staubbeseitigung bei Holz- und Werkstattarbeiten. Modelle mit integrierter Steckdose ermöglichen das direkte Anschließen von Elektrogeräten, um Holzspäne automatisch während des Sägens aufzusaugen.

    Tipps fürs Heimwerken
    Kärcher WD 2

    Flüssigkeiten und Scherben

    Die Nass-/Trockensauger von Kärcher sind vielseitig einsetzbar. Sie bewältigen mühelos zerbrochene Trinkflaschen, kleine Pfützen und feuchten Schmutz dank ihrer hohen Saugkraft, robusten Behälter und der Möglichkeit, auch ohne Filterbeutel zu saugen.

    Kärcher Nass-/Trockensauger

    Ausgelaufenes Wasser

    Größere Pfützen können durch verschiedenste Ursachen entstehen, werden aber in jedem Fall mit einem Kärcher Nass-/Trockensauger gründlich beseitigt. Der große Behälter garantiert langes Saugen, damit auch größere Wasseransammlungen zügig und kraftsparend aufgenommen werden.

    Nass-/Trockensauger mit Blasfunktion

    Garten

    Ein Nass-/Trockensauger ist eine echte Entlastung und kann sogar im Garten angewendet werden. Kleine Zweige, Kiesel, Laub: unkompliziert einsaugen oder dank Blasfunktion zur Seite pusten.

    Nass-/Trockensauger für Außenbereich

    Außenbereich

    Terrassen, Garage, Hauseingang und Treppen sind mit den Nass-/Trockensaugern im Handumdrehen wieder sauber.

    Tipps zur Garagenreinigung
    Nass-/Trockensauger für Innenbereich

    Innenbereich

    WDs können wie normale Staubsauger verwendet werden zum Saugen in Wohnräumen und bieten beste Reinigungsergebnisse dank speziellen Zubehörs wie z. B. der Teppichdüse.

    Zubehöre für Kärcher Nass-/Trockensauger

    Nass-/Trockensauger-Zubehöre: noch praktischer, noch gründlicher

    Die Zubehöre wurden speziell für die Kärcher Nass-/Trockensauger entwickelt. In Kombination mit den Geräten entfalten sie eine ungeahnte Reinigungseffizienz und erweitern die Anwendungsmöglichkeiten.

     

    Zum WD-Zubehör

    FAQs

    Wie funktioniert die Kärcher Nass-/Trockensauger-Filterabreinigung?

    Wie wechselt man einen Patronenfilter (WD 2 – WD 3)?

    Wie wechselt man einen Flachfaltenfilter (WD 4 – WD 6)?

    Wie wird der Filterbeutel bei Kärcher Nass-/Trockensaugern (WD 2 – WD 6) eingesetzt?

    Wie verstaut man den Schlauch am Kärcher Nass-/Trockensauger (WD 3 – WD 6)?