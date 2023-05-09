Accesorio enrollador de mangueras para gama compacta HDS, 20 m

Kit de montaje de enrollador de mangueras para montaje en el equipo. Para un almacenaje de la manguera de alta presión de forma segura y en poco espacio (con manguera de conexión hacia la salida de alta presión del equipo). Regulable bajo presión con conexión para el acoplamiento macho.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (m) 20
Color negro
Peso con embalaje incluido (kg) 3,4

Scope of supply

  • Enrollador de mangueras
  • Manguera de conexión
Equipos compatibles
Accesorios
Información General
Contacto

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