Bolsa de filtro de papel

Bolsa de filtro de papel de dos capas con excelente rendimiento de filtrado y alta resistencia a la rotura. El equipo de serie incluye 5 bolsas.

Bolsas de filtro de papel de 2 capas con una excelente capacidad de filtrado. Las bolsas de filtro de papel destacan además por su elevada resistencia a la rotura y por retener el polvo con eficacia. El equipo de serie incluye 5 bolsas.

Características y ventajas
Doble capa
  • Resistencia a la rotura
  • Excelente capacidad de filtrado
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 5
Color marrón
Peso (kg) 0,3
Peso con embalaje incluido (kg) 0,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 233 x 190 x 10
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suciedad seca
Información General
Contacto

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