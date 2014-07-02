Bolsa de filtro de papel
Bolsa de filtro de papel de dos capas con excelente rendimiento de filtrado y alta resistencia a la rotura. El equipo de serie incluye 5 bolsas.
Bolsas de filtro de papel de 2 capas con una excelente capacidad de filtrado. Las bolsas de filtro de papel destacan además por su elevada resistencia a la rotura y por retener el polvo con eficacia. El equipo de serie incluye 5 bolsas.
Características y ventajas
Doble capa
- Resistencia a la rotura
- Excelente capacidad de filtrado
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|5
|Color
|marrón
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|233 x 190 x 10
Campos de aplicación
- Suciedad seca