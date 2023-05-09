Bolsa de filtro de papel KFI 222
Bolsa de filtro de papel de doble capa con una excelente capacidad de filtrado. La bolsa de filtro de papel convence también por su elevada resistencia a la rotura y retiene el polvo de forma fiable. Se incluyen 5 bolsas en el equipo de serie.
Características y ventajas
Doble capa
- Resistencia a la rotura
- Excelente capacidad de filtrado
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|5
|Color
|marrón
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|240 x 120 x 7
Campos de aplicación
- Suciedad seca