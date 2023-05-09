Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, DN 40, ancho de 360 mm

Para la aspiración en seco y húmedo de polvo fino, suciedad gruesa o líquidos: boquilla para suelos de plástico con rodillos portantes, con un ancho de 360 y un diámetro nominal de DN 40. Incluye tiras de cepillo y labios de goma.

Para eliminar polvo fino, suciedad gruesa o líquidos con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher: boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda en DN 40 de plástico robusto con un ancho de 360 milímetros, tiras de cepillo, labios de goma y rodillos portantes laterales.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar ( ) DN 40
Cantidad (Unidad(es)) 1
Anchura (mm) 360
Color gris
Peso (kg) 0,4
Peso con embalaje incluido (kg) 0,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 370 x 190 x 75
Videos
Equipos compatibles
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
WA.ME.: ++1 829 760 0574

Redes Sociales
  • SSL Secured
Web Neutra
© 2026 Karcher S.R.L. Villa Aura, Santo Domingo Oeste