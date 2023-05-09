Boquilla para suelos intercambiable, DN 35, ancho de 280 mm, gris basalto, con gancho de estacionamiento, apta para superficies textiles y duras

Para la limpieza de superficies textiles y duras: boquilla para suelos intercambiable de plástico gris basalto con un ancho de 280 mm y un diámetro nominal de DN 35. Equipada con un práctico gancho de estacionamiento.