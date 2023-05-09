Boquilla para el cuidado de textiles

Boquilla para el cuidado de textiles para refrescar y alisar ropa y textiles y para eliminar eficazmente los olores. Con quitapelusas integrado.

Boquilla para el cuidado de textiles para refrescar y alisar ropa y textiles y para eliminar eficazmente los olores. Con esta práctica boquilla para el cuidado de textiles es posible tratar ropa y textiles colgados de forma cómoda y ocupando poco espacio. El quitapelusas elimina las pelusas en un abrir y cerrar de ojos.

Características y ventajas
Quitapelusas
  • Fácil eliminación de pelusas y pelos de los tejidos.
Emisión de vapor uniforme en la boquilla
  • Planchado óptimo de tejidos
  • Limpieza óptima de tejidos
Forma estrecha
  • Fácil planchado de las mangas
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 340 x 43 x 39
Campos de aplicación
  • Refrescar ropa y textiles
  • Prendas que se puedan planchar
  • Espacios interiores
  • Suciedad seca
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
WA.ME.: ++1 829 760 0574

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