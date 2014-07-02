Boquilla manual y práctica con un ancho útil de 160 mm. La boquilla dispone de un cepillo giratorio accionado por aire, que puede desprender incluso la suciedad más incrustada de las superficies. Limpia tapicerías, sillones, sofás, cojines, camas y similares y elimina pelos de animales, migas y migajas en un abrir y cerrar de ojos; naturalmente, también en automóviles.