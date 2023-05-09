Cartucho de descalcificación

Descalcificación rápida y eficaz de las limpiadoras de vapor de Kärcher. Solo hay que introducirlo y listo.

El cartucho de descalcificación protege la tecnología de la limpiadora de vapor de la calcificación y garantiza una larga vida útil del equipo. Utilizar y cambiar el cartucho de descalcificación es fácil y el cartucho usado puede desecharse con los residuos domésticos.

Características y ventajas
Protege la tecnología del equipo de la calcificación
  • Favorece una larga vida útil de la limpiadora de vapor.
Cambio de cartuchos rápido y sencillo
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 56 x 56 x 163
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Descalcificador para limpiadoras de vapor de Kärcher
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
WA.ME.: ++1 829 760 0574

Redes Sociales
  • SSL Secured
Web Neutra
© 2026 Karcher S.R.L. Villa Aura, Santo Domingo Oeste