Cartucho de descalcificación
Descalcificación rápida y eficaz de las limpiadoras de vapor de Kärcher. Solo hay que introducirlo y listo.
El cartucho de descalcificación protege la tecnología de la limpiadora de vapor de la calcificación y garantiza una larga vida útil del equipo. Utilizar y cambiar el cartucho de descalcificación es fácil y el cartucho usado puede desecharse con los residuos domésticos.
Características y ventajas
Protege la tecnología del equipo de la calcificación
- Favorece una larga vida útil de la limpiadora de vapor.
Cambio de cartuchos rápido y sencillo
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|56 x 56 x 163
Campos de aplicación
- Descalcificador para limpiadoras de vapor de Kärcher