Accesorios para limpiadoras de alta presión con un caudal de agua de 1100 a 1300 l/h: el iSolar 400 es un cepillo circular accionado por agua que está equipado con un ancho útil de 400 mm. Pueden limpiarse a la perfección especialmente las instalaciones fotovoltaicas pequeñas y medianas. Esto es posible también gracias a su peso reducido y al cómodo manejo del cepillo. Así también se pueden limpiar instalaciones elevadas de forma rápida y cómoda.