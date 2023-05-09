Cepillo para alfombras Mini
Desempolva con vapor incluso superficies enmoquetadas con recovecos y de difícil acceso: el cepillo para alfombras Mini se coloca con gran facilidad en la boquilla para suelos EasyFix Mini, sin entrar en contacto con la suciedad.
El cepillo para alfombras Mini realiza un gran trabajo en la limpieza de superficies enmoquetadas de difícil acceso. Se coloca en la boquilla para suelos EasyFix Mini de manera muy sencilla y sin entrar en contacto con la suciedad, y permite desempolvar con vapor incluso las superficies enmoquetadas más pequeñas y sinuosas.
Características y ventajas
Apta para la boquilla para suelos EasyFix Mini
- Limpieza sencilla con vapor de las alfombras.
- Gracias a su formato reducido, es posible desempolvar fácilmente superficies enmoquetadas de difícil acceso.
La boquilla para suelos EasyFix Mini se introduce en el cepillo para alfombras y se extrae con facilidad
- Para un manejo cómodo sin necesidad de agacharse.
- Permite cambiar con rapidez entre limpieza con vapor de suelos duros y de alfombras.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|285 x 178 x 46
Campos de aplicación
- Alfombras y moquetas