Filtro de cartucho

Filtro de cartucho de Kärcher adecuado para uso en suciedad sólida y líquida sin necesidad de cambiar el filtro.

El filtro de cartucho de Kärcher permite aspirar tanto en seco como en húmedo sin cambiar el filtro. Además, el filtro destaca por su elevado nivel de retención del polvo que impide completamente la incursión de suciedad en el aire de salida del aspirador. El tornillo de cierre para la fijación del filtro está incluido en el equipo de serie.

Características y ventajas
Material del filtro
  • permite la aspiración en húmedo y seco sin cambio del filtro
  • Alto nivel de retención del polvo
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color marrón
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 122 x 122 x 116
Equipos compatibles
Información General
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