Filtro de cartucho MV 1 / WD 1

Para empezar enseguida: la WD 3 Battery Set a batería, con batería incluida. Una aspiradora en seco y húmedo sin cable de la plataforma a batería Battery Power de 36 V, para una gran diversidad de aplicaciones manuales y de suelo.

Filtro de cartucho apto para las aspiradoras en seco y húmedo MV 1 / WD 1 de Kärcher.

Características y ventajas
Apta para las aspiradoras en seco y húmedo MV 1 / WD 1 de Kärcher.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color marrón
Peso (kg) 0,3
Peso con embalaje incluido (kg) 0,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 190 x 190 x 180
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suciedad seca
Información General
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