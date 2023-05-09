Filtro de cartucho MV 1 / WD 1
Para empezar enseguida: la WD 3 Battery Set a batería, con batería incluida. Una aspiradora en seco y húmedo sin cable de la plataforma a batería Battery Power de 36 V, para una gran diversidad de aplicaciones manuales y de suelo.
Filtro de cartucho apto para las aspiradoras en seco y húmedo MV 1 / WD 1 de Kärcher.
Características y ventajas
Apta para las aspiradoras en seco y húmedo MV 1 / WD 1 de Kärcher.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|marrón
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|190 x 190 x 180
Campos de aplicación
- Suciedad seca