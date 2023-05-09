Filtro de larga duración

El filtro de larga duración del VC 5 filtra polvo fino de forma eficaz. Colocado en un cartucho filtrante, es fácil de extraer y limpiar.

El filtro de larga duración del VC 5 filtra polvo fino de forma eficaz. Colocado en el cartucho filtrante cómodo de retirar, puede cambiarse con facilidad. En caso necesario, el filtro también se puede limpiar cómodamente sacudiéndolo.

Características y ventajas
Adecuado para el aspirador compacto VC 5 de Kärcher
Filtra el polvo fino de forma eficaz
Ubicado en el cartucho filtrante, se puede extraer con facilidad.
Se puede limpiar fácilmente sacudiéndolo a mano
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color blanco
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 98 x 94 x 93
Campos de aplicación
  • Suciedad seca
Información General
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