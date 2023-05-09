Filtro HEPA
El filtro de alto rendimiento HEPA (EN 1822:1998) retiene de manera eficaz polen, esporas de hongos, bacterias y restos de ácaros. Se evita el paso del 99,9 % de todas las partículas de más de 0,3 µm.
Ayuda para alérgicos e ideal para todas las personas que disfrutan del aire limpio: el filtro de alto rendimiento HEPA (EN 1822:1998) retiene de manera eficaz polen, esporas de hongos, bacterias y las restos de ácaros. El filtro de alto rendimiento garantiza el filtrado eficaz de alérgenos y polvo y garantiza una limpieza perfecta. El aire de soplado que sale del filtro de gran rendimiento está mucho más limpio y renovado que el aire ambiente. Se retiene el 99,9 por ciento de todas las partículas alergénicas de más de 0,3 µm. La solución ideal para personas con necesidades especiales de higiene.
Características y ventajas
Capacidad de filtrado de gran eficiencia
- Retiene con eficacia el polen, las esporas de hongos, las bacterias y los restos de ácaros.
- Filtrado eficaz de alérgenos y polvo.
Ideal para alérgicos
- Retención del 99,9 % de todas las partículas alergénicas de más de 0,3 µm.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|158 x 105 x 22