FR 30

Con un rendimiento de superficie hasta 10 veces mayor que con el chorro de alta presión convencional. Carcasa de plástico para una óptima maniobrabilidad, alojamiento cerámico doble para una larga vida útil, articulación flexible para un mejor manejo y posición de estacionamiento integrada. El kit de boquillas específico debe pedirse por separado. Máx. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.