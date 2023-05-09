Fuente de alimentación UE

El cargador para las limpiadoras de cristales con batería Kärcher, así como el Vibrapad a batería.

Con el cargador se pueden cargar todas las limpiadoras de cristales con batería WV y Vibrapad a batería KV.

Características y ventajas
Compatible con WV y KV
  • Una fuente de alimentación para dos grupos de equipos.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 29 x 122 x 114
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
WA.ME.: ++1 829 760 0574

Redes Sociales
  • SSL Secured
Web Neutra
© 2026 Karcher S.R.L. Villa Aura, Santo Domingo Oeste