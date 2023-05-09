H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist

Innovadora manguera de alta presión PremiumFlex con sistema antitorsión para trabajar sin torsiones. 10 m de largo. Incluye conexión Quick Connect. Para equipos de las gamas K 2 a K 7. No apta para equipos enrolladores de mangueras ni equipos Full Control, Power Control o Smart Control de las gamas K 4 a K 7.

La manguera de recambio de alta presión de 10 metros de longitud PremiumFlex acaba con los tropiezos. Con el sistema antitorsión patentado es extremadamente móvil, permite trabajar sin obstáculos y se almacena de forma rápida y sencilla. Y gracias a la conexión Quick Connect, la manguera se conecta a la hidrolimpiadora en un abrir y cerrar de ojos. Fabricada en material de PVC y sin ftalatos. Es apta para todas las hidrolimpiadoras Kärcher de las gamas K 2 a K 7, salvo equipos enrolladores de mangueras y equipos Full Control, Power Control o Smart Control de las gamas K 4 a K 7.

Características y ventajas
Manguera de repuesto de 10 m
  • Mayor radio de acción.
Conexión Quick Connect
  • La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Sistema antitorsión
  • Se acabaron los tropiezos: la manguera no se dobla y permanece flexible en cada aplicación.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Temperatura (°C) máx. 60
Presión máx. (MPa) 18
Longitud (m) 10
Color antracita
Peso (kg) 1,1
Peso con embalaje incluido (kg) 1,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 245 x 245 x 65
Equipos compatibles
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
T.: ++1 809 379-3700

Redes Sociales
  • SSL Secured
Web Neutra
© 2025 Karcher S.R.L. Villa Aura, Santo Domingo Oeste