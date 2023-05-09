Kit de boquilla de alto rendimiento

El kit de boquilla de alto rendimiento contiene una boquilla de alto rendimiento con pieza de prolongación. Perfecto para limpiar sin esfuerzo y de forma respetuosa con el medio ambiente en lugares de difícil acceso, como bordes o juntas.

La boquilla de alto rendimiento con pieza de prolongación incluida en el kit incrementa de manera importante la potencia de limpieza de la boquilla de chorro concentrado. El chorro de vapor actúa con mayor efectividad y permite limpiar sin esfuerzo y de forma respetuosa con el medio ambiente lugares de difícil acceso, como rincones, bordes o juntas. Apta para numerosas aplicaciones en la cocina, el baño y el váter.

Características y ventajas
Orificio de emisión de vapor más estrecho
  • La potencia de limpieza del chorro de vapor se incrementa considerablemente.
  • La mayor potencia de limpieza permite eliminar sin problemas la suciedad de las juntas y los rincones.
Pieza de prolongación para la boquilla de chorro concentrado
  • Acceso sin esfuerzos a lugares de difícil acceso.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 107 x 21 x 21
Campos de aplicación
  • Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
Información General
Contacto

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