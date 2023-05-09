La boquilla de alto rendimiento con pieza de prolongación incluida en el kit incrementa de manera importante la potencia de limpieza de la boquilla de chorro concentrado. El chorro de vapor actúa con mayor efectividad y permite limpiar sin esfuerzo y de forma respetuosa con el medio ambiente lugares de difícil acceso, como rincones, bordes o juntas. Apta para numerosas aplicaciones en la cocina, el baño y el váter.