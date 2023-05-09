Kit de limpieza de suelos EasyFix para SC 1

Limpieza sin contacto con la suciedad: con el kit de limpieza para suelos EasyFix para el SC 1, la limpiadora de vapor manual se convierte instantáneamente en una fregadora de vapor 2 en 1.

Cambiar de la limpiadora de vapor manual a la fregadora de vapor 2 en 1 en cuestión de segundos: el práctico kit de limpieza para suelos EasyFix para el SC 1 lo hace posible. Tan solo hay que fijar el paño para suelos de microfibra con el sistema de velcro a la boquilla para suelos EasyFix y conectar la boquilla con ambos tubos de prolongación (de 0,5 m cada uno) al SC 1. Y ya está: que empiece la limpieza a fondo de los suelos duros. El kit de limpieza para suelos EasyFix está incluido en el suministro estándar del SC 1 EasyFix.

Características y ventajas
Sencilla instalación del kit de limpieza para suelos EasyFix en el SC 1
  • La boquilla para suelos EasyFix puede conectarse, junto con los tubos de la limpiadora de vapor, rápidamente y sin esfuerzo al equipo.
Cómodo sistema de velcro
  • Instalación rápida del paño para suelos en la boquilla para suelos: basta con ejercer presión.
  • El paño para suelos no se desliza durante la limpieza.
Paño para suelos con solapa de pie
  • Sin contacto con la suciedad durante el cambio de paño: solo hay que pisar la solapa de pie y retirar la boquilla para suelos hacia arriba.
Tecnología de láminas innovadora
  • Distribución uniforme del vapor gracias a las láminas situadas sobre la superficie de limpieza y sobre el paño para suelos de microfibra.
Articulación de boquillas flexible
  • Limpieza ergonómica y eficaz independientemente de la estatura del usuario.
  • Total accesibilidad debajo de los muebles.
El paño para suelos sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
  • Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
Microfibra de alta calidad
  • Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
  • Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,7
Peso con embalaje incluido (kg) 0,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 517 x 43 x 40
Campos de aplicación
  • Suelos duros
  • Paredes alicatadas
Información General
Contacto

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