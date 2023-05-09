Kit de limpieza de suelos EasyFix para SC 1
Limpieza sin contacto con la suciedad: con el kit de limpieza para suelos EasyFix para el SC 1, la limpiadora de vapor manual se convierte instantáneamente en una fregadora de vapor 2 en 1.
Cambiar de la limpiadora de vapor manual a la fregadora de vapor 2 en 1 en cuestión de segundos: el práctico kit de limpieza para suelos EasyFix para el SC 1 lo hace posible. Tan solo hay que fijar el paño para suelos de microfibra con el sistema de velcro a la boquilla para suelos EasyFix y conectar la boquilla con ambos tubos de prolongación (de 0,5 m cada uno) al SC 1. Y ya está: que empiece la limpieza a fondo de los suelos duros. El kit de limpieza para suelos EasyFix está incluido en el suministro estándar del SC 1 EasyFix.
Características y ventajas
Sencilla instalación del kit de limpieza para suelos EasyFix en el SC 1
- La boquilla para suelos EasyFix puede conectarse, junto con los tubos de la limpiadora de vapor, rápidamente y sin esfuerzo al equipo.
Cómodo sistema de velcro
- Instalación rápida del paño para suelos en la boquilla para suelos: basta con ejercer presión.
- El paño para suelos no se desliza durante la limpieza.
Paño para suelos con solapa de pie
- Sin contacto con la suciedad durante el cambio de paño: solo hay que pisar la solapa de pie y retirar la boquilla para suelos hacia arriba.
Tecnología de láminas innovadora
- Distribución uniforme del vapor gracias a las láminas situadas sobre la superficie de limpieza y sobre el paño para suelos de microfibra.
Articulación de boquillas flexible
- Limpieza ergonómica y eficaz independientemente de la estatura del usuario.
- Total accesibilidad debajo de los muebles.
El paño para suelos sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
- Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
Microfibra de alta calidad
- Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
- Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|517 x 43 x 40
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Paredes alicatadas