Cambiar de la limpiadora de vapor manual a la fregadora de vapor 2 en 1 en cuestión de segundos: el práctico kit de limpieza para suelos EasyFix para el SC 1 lo hace posible. Tan solo hay que fijar el paño para suelos de microfibra con el sistema de velcro a la boquilla para suelos EasyFix y conectar la boquilla con ambos tubos de prolongación (de 0,5 m cada uno) al SC 1. Y ya está: que empiece la limpieza a fondo de los suelos duros. El kit de limpieza para suelos EasyFix está incluido en el suministro estándar del SC 1 EasyFix.