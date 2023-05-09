Lanza de espuma con bidón Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
Especialmente diseñada para el uso con detergentes agresivos: lanza de espuma con bidón Advanced 3 con ajuste del ángulo de pulverización y Ecobrass para las limpiadoras de alta presión de Kärcher.
Manejo sencillo y excelente calidad de espuma, además de muy resistente en caso de detergentes agresivos gracias a su cuerpo base de Ecobrass: nuestra robusta lanza de espuma con bidón Advanced 3 para limpiadoras de alta presión de Kärcher con función Servo Control y una potencia de arrastre de entre 900 y 2500 litros por hora. La lanza de espuma cuenta con un depósito de detergente ergonómico especialmente resistente con una gran boca de llenado y una posibilidad de agarre adicional en el cuello. Gracias a su dosificación exacta en 3 niveles mediante un diafragma integrado es prácticamente imposible una modificación accidental de la dosificación del detergente. El ángulo de pulverización se puede ajustar con flexibilidad según la aplicación.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|900 - 2500
|Tamaño de la boquilla ( )
|38
|Presión máx. (bar)
|300
|Dosificación (%)
|1 - 2 - 4
|Contenido del depósito (l)
|1
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,8