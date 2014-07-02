Limpiadora de superficies FR 50

Gracias a su ancho útil de 500 mm, la FR 50 es perfecta para la limpieza de grandes superficies. Resistente al agua caliente, carcasa de acero inoxidable, alojamiento cerámico doble, cómoda asa de empuje, rodillos de dirección que no dejan marcas en el suelo y dosificación integrada del detergente a baja presión. El kit de boquillas específico debe pedirse por separado. Máx. 250 bar / 1800 l/h / 80 °C.

Máx. 250 bar / 1800 l/h / 80 °C.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro (mm) 500
Rosca de empalme M22 x 1,5
Color plata
Peso con embalaje incluido (kg) 13,9
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