Manguera de alta presión Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

Manguera de alta presión Longlife 400 de 10 m (DN 8) con acoplamiento giratorio y doble refuerzo de alambre de acero con máxima resistencia a la tracción. Con atornilladura a ambos lados. M 22 × 1,5 con protección contra flexiones.

Manguera de alta presión Longlife 400 de 10 m (DN 8) con acoplamiento giratorio y doble refuerzo de alambre de acero con máxima resistencia a la tracción. Con atornilladura a ambos lados. M 22 × 1,5 con protección contra flexiones. Otros datos fundamentales: DN 8 / 155 °C / 400 bar.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 400
Longitud (m) 10
Rosca de empalme 2 x M22 x 1,5
Peso con embalaje incluido (kg) 3,7
Equipos compatibles
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
WA.ME.: ++1 829 760 0574

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