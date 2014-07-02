La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 es idónea para el uso con los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. En el lateral del equipo, la manguera de 4 m de longitud dispone de una conexión de bayoneta 1.0 y, en el lateral de los accesorios, de una conexión de clip 1.0. Las dos conexiones son compatibles con aspiradores fabricados hasta el año 2016. La conexión de bayoneta 1.0 es la misma en todos los diámetros nominales (35, 40 y 50). Con el adaptador para mangueras NT con unión de bayoneta 1.0 pueden conectarse todas las mangueras con conexión de bayoneta 1.0 para acoplar nuevos sistemas de accesorios.