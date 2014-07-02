MP 145 Multi Power Jet para K 3 a K 5
Multi Power Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro de alta presión, boquilla rotativa, chorro concentrado y chorro plano ancho de presión reducida. La elección del chorro adecuado se realiza a través de un cómodo giro.
La Multi Power Jet ofrece 5 tipos de chorro en una sola lanza pulverizadora: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla rotativa, chorro concentrado y chorro plano ancho con reducción de la presión. La elección del chorro adecuado se efectúa fácilmente mediante un cómodo giro. Así, ya no es necesario realizar un cambio complejo de la lanza pulverizadora. Esta herramienta versátil para la casa, el jardín y el vehículo es idónea para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 3 a K 5, no obstante, no es compatible con las series Smart Control, Power Control y Full Control.
Características y ventajas
Cinco tipos de chorro
- 5 en 1 gracias a los 5 tipos diferentes de chorro en un solo tubo pulverizador.
- Se puede prescindir de cambiar el tubo pulverizador.
Se adapta bien a la mano
- Mejor manejo.
Reajuste sin escalonamientos
- Ajuste de la presión a cada tarea de limpieza.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|447 x 57 x 57
Videos
Campos de aplicación
- Vehículos
- Motos y ciclomotores
- Superficies en casa y el jardín
- Muros de piedra y de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Vallas