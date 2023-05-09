Lucir una ropa sin arrugas puede ser así de sencillo: gracias a su cómoda suela de fácil deslizamiento con recubrimiento cerámico, la plancha de vapor a presión de alta calidad EasyFinish se desliza sin esfuerzo sobre el tejido. La presión de vapor se mantiene siempre constante, permitiendo realizar el trabajo de planchado de forma hasta un 50 % más rápida. Pero no solo la presión ahorra tiempo: el ajuste de temperatura óptimo fijo para todos los tejidos evita tanto la engorrosa regulación manual de la temperatura como la clasificación previa de las prendas de ropa. Además, la compacta plancha de vapor destaca por un manejo especialmente sencillo y por su elegante diseño negro.