Plancha de vapor a presión I 6006
Plancha de vapor a presión de alta calidad con un atractivo diseño en amarillo y negro. Con una cómoda suela de acero inoxidable de deslizamiento suave.
Plancha de vapor a presión de alta calidad con un atractivo diseño en amarillo y negro. La plancha de vapor dispone de una cómoda suela de acero inoxidable de deslizamiento suave y combina a la perfección con las limpiadoras de vapor de Kärcher. La alta presión de vapor constante facilita considerablemente el planchado y supone un ahorro de tiempo del 50 %. Gracias a su excelente tecnología y a su perfecta suela de acero inoxidable de deslizamiento suave, se planchan con rapidez y máxima facilidad incluso las telas más difíciles. La plancha de vapor a presión de Kärcher dispone de una función de vapor constante, así como de una de vapor a intervalos.
Características y ventajas
Orificios de vapor repartidos por toda la superficie de planchado
- Emisión de vapor uniforme por toda la superficie.
Vapor constante regulable
- Emisión de vapor continua para lograr un planchado fácil y rápido de tejidos de grandes dimensiones, como manteles, ropa de cama, etc.
Suela de la plancha de acero inoxidable
- Fácil deslizamiento de la plancha de vapor.
Distribución uniforme del vapor
- Planchado un 50 % más rápido de la colada.
Vaporización a intervalos
- Para una emisión precisa de vapor.
Regulación de temperatura
- Planchado posible de diferentes materiales.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|amarillo
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|297 x 147 x 180
Campos de aplicación
- Prendas que se puedan planchar