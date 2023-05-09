Plancha de vapor a presión I 6006

Plancha de vapor a presión de alta calidad con un atractivo diseño en amarillo y negro. Con una cómoda suela de acero inoxidable de deslizamiento suave.

Plancha de vapor a presión de alta calidad con un atractivo diseño en amarillo y negro. La plancha de vapor dispone de una cómoda suela de acero inoxidable de deslizamiento suave y combina a la perfección con las limpiadoras de vapor de Kärcher. La alta presión de vapor constante facilita considerablemente el planchado y supone un ahorro de tiempo del 50 %. Gracias a su excelente tecnología y a su perfecta suela de acero inoxidable de deslizamiento suave, se planchan con rapidez y máxima facilidad incluso las telas más difíciles. La plancha de vapor a presión de Kärcher dispone de una función de vapor constante, así como de una de vapor a intervalos.

Características y ventajas
Orificios de vapor repartidos por toda la superficie de planchado
  • Emisión de vapor uniforme por toda la superficie.
Vapor constante regulable
  • Emisión de vapor continua para lograr un planchado fácil y rápido de tejidos de grandes dimensiones, como manteles, ropa de cama, etc.
Suela de la plancha de acero inoxidable
  • Fácil deslizamiento de la plancha de vapor.
Distribución uniforme del vapor
  • Planchado un 50 % más rápido de la colada.
Vaporización a intervalos
  • Para una emisión precisa de vapor.
Regulación de temperatura
  • Planchado posible de diferentes materiales.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color amarillo
Peso con embalaje incluido (kg) 1,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 297 x 147 x 180
Campos de aplicación
  • Prendas que se puedan planchar
Información General
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