Plancha de vapor a presión de alta calidad con un atractivo diseño en amarillo y negro. La plancha de vapor dispone de una cómoda suela de acero inoxidable de deslizamiento suave y combina a la perfección con las limpiadoras de vapor de Kärcher. La alta presión de vapor constante facilita considerablemente el planchado y supone un ahorro de tiempo del 50 %. Gracias a su excelente tecnología y a su perfecta suela de acero inoxidable de deslizamiento suave, se planchan con rapidez y máxima facilidad incluso las telas más difíciles. La plancha de vapor a presión de Kärcher dispone de una función de vapor constante, así como de una de vapor a intervalos.