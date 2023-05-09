Suela antiadherente para planchas para I 6006
Suela antiadherente para la plancha a vapor I 6006 con suela superdeslizante de acero inoxidable. Apta para planchar tejidos delicados, como seda, lino, prendas negras o ropa interior de encaje.
Resultados perfectos, apta para planchar desde camisetas estampadas hasta ropa interior de encaje. La suela antiadherente para la plancha a vapor I 6006 con base de acero de marcha suave cuida la ropa y los tejidos. La suela de teflón es apropiada para planchar materiales delicados, como por ejemplo, seda, lino, prendas negras, ropa interior de encaje o camisetas con estampados, por lo que ofrece una protección total perfecta. La solución ideal para planchar, sin dejar zonas brillantes ni marcas.
Características y ventajas
Orificios de salida del vapor en la suela de la plancha
- Distribución óptima del vapor
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|plata
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|285 x 135 x 19