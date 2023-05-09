Lanza pulverizadora Vario Power: desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con una regulación de la presión de forma gradual con un simple giro de la lanza pulverizadora. Ideal para la limpieza de pequeñas superficies en todo el hogar y el jardín. Por ejemplo, para usos en muros, caminos, vallas o vehículos. Apta para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de la gama K 4 a K 5.