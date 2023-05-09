El aspirador multiuso WD 5 P es extremadamente potente, con un consumo eléctrico de tan solo 1100 W. Dispone de un robusto depósito de plástico de 25 l resistente a los golpes y un filtro plegado plano, que puede almacenarse en un cartucho extraíble. El filtro se cambia fácilmente plegando este cartucho hacia fuera en cuestión de segundos, sin ningún contacto con la suciedad. De este modo, el filtro permite aspirar suciedad seca y húmeda sin cambiar el filtro. La exclusiva limpieza del filtro de Kärcher elimina la suciedad del filtro al activar un botón que impulsa fuertes chorros de aire para poder recuperar de inmediato la potencia de aspiración. El enchufe con conexión/desconexión automática permite trabajar con herramientas eléctricas conectadas. Se puede aspirar directamente la suciedad que se produce al cepillar, serrar o pulir. La moderna manguera de aspiración y la nueva boquillapara suelos conmutable, con 2 bandas de goma y 2 de cepillo, garantizan una recogida de suciedad óptima. Más equipamiento práctico: asa con protección electroestática, posición de estacionamiento, función de soplado, empuñadura de puente tres en uno patentada y almacenamiento de accesorios y cables.