Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 5P
Aspirador multiuso WD 5 P, extremadamente potente y con una alta eficiencia energética. Cuenta con un depósito de plástico de 25 l, tecnología de retirada de filtro única, función de limpieza de filtro y enchufe con conexión/desconexión automática.
El aspirador multiuso WD 5 P es extremadamente potente, con un consumo eléctrico de tan solo 1100 W. Dispone de un robusto depósito de plástico de 25 l resistente a los golpes y un filtro plegado plano, que puede almacenarse en un cartucho extraíble. El filtro se cambia fácilmente plegando este cartucho hacia fuera en cuestión de segundos, sin ningún contacto con la suciedad. De este modo, el filtro permite aspirar suciedad seca y húmeda sin cambiar el filtro. La exclusiva limpieza del filtro de Kärcher elimina la suciedad del filtro al activar un botón que impulsa fuertes chorros de aire para poder recuperar de inmediato la potencia de aspiración. El enchufe con conexión/desconexión automática permite trabajar con herramientas eléctricas conectadas. Se puede aspirar directamente la suciedad que se produce al cepillar, serrar o pulir. La moderna manguera de aspiración y la nueva boquillapara suelos conmutable, con 2 bandas de goma y 2 de cepillo, garantizan una recogida de suciedad óptima. Más equipamiento práctico: asa con protección electroestática, posición de estacionamiento, función de soplado, empuñadura de puente tres en uno patentada y almacenamiento de accesorios y cables.
Características y ventajas
Método de extracción del filtro patentado
- Sencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos, sin entrar en contacto con la suciedad.
- Para la aspiración en húmedo y en seco sin cambio del filtro.
Diseño optimizado: boquilla para suelos y manguera de aspiración
- Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
- Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.
Asa extraíble
- Ofrece la posibilidad de colocar distintas boquillas directamente en la manguera de aspiración.
- Para aspirar de la manera más fácil incluso en los lugares más estrechos.
Excelente limpieza del filtro
- Fuertes impulsos de chorros de aire transportan la suciedad del filtro al depósito con solo pulsar un botón.
- La potencia de aspiración se recupera rápidamente.
Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para trabajar con herramientas eléctricas
- La suciedad que se genera al cepillar, serrar o lijar se aspira directamente.
- La aspiradora se conecta y desconecta automáticamente mediante la herramienta eléctrica.
Práctica función de soplado
- La práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar.
- Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.
Práctica posición de estacionamiento
- Colocación cómoda y rápida del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo.
Práctico almacenaje de accesorios y cables
- Almacenaje seguro, accesible y en poco espacio de la manguera de aspiración, el cable de conexión y los accesorios.
Empuñadura de puente 3 en 1 patentada
- Transporte cómodo.
- Apertura, cierre y vaciado del depósito fáciles y rápidos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia de aspiración (W)
|180
|Tamaño del depósito (l)
|25
|Material del depósito
|Plástico
|Cable de conexión (m)
|5
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tensión (V)
|120
|Frecuencia (Hz)
|60
|Peso sin accesorios (kg)
|9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|12,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|418 x 382 x 652
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.2 m
- Asa extraíble con protección electrostática
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Conmutables con dos tiras de goma y dos cepillos
- Boquilla para ranuras
- Adaptador para la conexión de herramientas eléctricas
- Filtro plegado plano: en cartucho filtrante extraíble
Equipamiento
- Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión
- Función de limpieza de filtro
- Selector giratorio (encendido/apagado)
- Regulación de la potencia
- Función de soplado
- Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
- Cómoda asa de transporte 3 en 1
- Gancho portacables
- Posición de estacionamiento
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Ruedas giratorias sin freno: 5 Unidad(es)
Campos de aplicación
- Taller
- Reformas
- Superficies en casa y el jardín
- Garaje
- Sala de juegos
- Sótano
- Entrada
- Interior del vehículo
- Líquidos