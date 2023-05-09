Fregadora de suelos FC 5 *EXP
La fregadora de suelos FC 5 con rodillos de microfibras y función 2 en 1 para limpiar y aspirar suciedad húmeda y seca en un solo paso.
La función 2 en 1 de la fregadora de suelos FC 5 permite limpiar y aspirar la suciedad tanto húmeda como seca en un solo paso. De esta forma ya no es necesario aspirar previamente, y fregar cuesta mucho menos, se realiza más a fondo y con mayor rapidez que antes. Los rodillos de microfibras giratorios y humedecidos automáticamente recogen la suciedad y, al mismo tiempo, la mezcla de agua y suciedad es aspirada de manera ininterrumpida por los rodillos. Gracias a la práctica función de auto-limpieza, evitamos malos olores. Pero todavía hay más argumentos a favor de la fregadora de suelos: en comparación con los métodos tradicionales, la FC 5 ahorra hasta un 85 % de agua y ofrece además un rendimiento de limpieza considerablemente superior. Ya se trate de madera, piedra o plástico, la FC 5 puede aplicarse en cualquier suelo duro.
Características y ventajas
Función 2 en 1
- Limpia sin necesidad de aspirar previamente: la suciedad húmeda y seca se recoge en un solo paso.
Función de autolimpieza con aspiración del circuito de agua sucia.
- Rodillos siempre limpios, para obtener unos mejores resultados de limpieza.
- Gracias a la función de aspiración directa de los rodillos, los suelos se secan en menos de dos minutos.
Rodillos de microfibras de alta calidad y fácil cambio.
- Los rodillos de microfibras se pueden montar y extraer rápida y fácilmente.
- Se pueden lavar en la lavadora a un máximo de 60 °C.
Innovador concepto de tracción.
- Rodillos de microfibra con tracción que permiten que la limpiadora se deslice con facilidad y disminuya la sensación de peso de la máquina.
Cabezal de limpieza con articulación giratoria flexible.
- Fácil accesibilidad para limpiar, incluso en lo lugares más difíciles, como debajo de los muebles.
- Buena navegabilidad alrededor de los objetos.
- Limpieza excelente en esquinas y bordes, gracias al tamaño de los rodillos y al cabezal pivotante.
Depósitos integrados e independientes de agua limpia y sucia.
- Depósito de agua limpia extraible y comodamente rellenable desde cualquier grifo.
- Extracción y vaciado higiénicos del depósito de agua sucia, sin entrar en contacto con la suciedad.
Estación de limpieza y reposo.
- Perfecto para la limpieza del circuito de agua sucia.
- Práctico almacenaje del equipo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²)
|aprox. 60
|Capacidad del depósito de agua limpia (ml)
|400
|Capacidad del depósito de agua sucia (ml)
|200
|Potencia absorbida (W)
|máx. 460
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 120 / 60
|Ancho útil de los rodillos. (mm)
|300
|Tiempo de secado del suelo fregado. (min)
|aprox. 2
|Volumen de la estación de limpieza. (ml)
|200
|Longitud del cable (m)
|7
|Peso sin accesorios (kg)
|4,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|320 x 270 x 1220
* Las fregadoras de suelos de Kärcher logran un rendimiento de limpieza hasta un 20 % superior en la categoría de prueba «fregado» respecto a las fregonas convencionales con funda de paño. Se refiere a la media de los resultados de las pruebas sobre eficacia de limpieza, recogida de suciedad y limpieza de bordes.
** Las fregadoras de suelos de Kärcher permiten un ahorro de tiempo de hasta el 50 %, ya que los suelos duros con suciedad doméstica habitual se limpian en un solo paso y se prescinde del aspirado antes de fregar.
Scope of supply
- Rodillo universal: 2 Unidad(es)
- Estación de limpieza y reposo.
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Campos de aplicación
- Suelos duros sellados
- Baño
- Suelos duros
- Parqué sellado