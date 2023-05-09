La función 2 en 1 de la fregadora de suelos FC 5 permite limpiar y aspirar la suciedad tanto húmeda como seca en un solo paso. De esta forma ya no es necesario aspirar previamente, y fregar cuesta mucho menos, se realiza más a fondo y con mayor rapidez que antes. Los rodillos de microfibras giratorios y humedecidos automáticamente recogen la suciedad y, al mismo tiempo, la mezcla de agua y suciedad es aspirada de manera ininterrumpida por los rodillos. Gracias a la práctica función de auto-limpieza, evitamos malos olores. Pero todavía hay más argumentos a favor de la fregadora de suelos: en comparación con los métodos tradicionales, la FC 5 ahorra hasta un 85 % de agua y ofrece además un rendimiento de limpieza considerablemente superior. Ya se trate de madera, piedra o plástico, la FC 5 puede aplicarse en cualquier suelo duro.