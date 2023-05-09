Hidrolimpiadora K 2 Basic
La K 2 de Kärcher es una veterana limpiadora de alta presión perfecta para uso ocasional y suciedad ligera, como la que se acumula, p. ej., en bicicletas y herramientas o muebles de jardín.
El equipamiento de la K 2 incluye 2 neumáticos de marcha suave, una pistola, una manguera de alta presión de 5 metros de largo, una lanza pulverizadora Vario Power (VPS), una boquilla turbo con chorro concentrado giratorio contra la suciedad incrustada y un filtro de agua que protege la bomba contra la penetración de partículas de suciedad. Esta limpiadora de alta presión se ha concebido para usos ocasionales y la suciedad de poca intensidad de toda la casa. Por ejemplo, suciedad de bicicletas, herramientas de jardín y muebles de jardín.
Características y ventajas
Orden gracias al gancho
Máximo rendimiento de limpieza
Bomba axial de 3 pistones
Válvula de seguridad y función de parada del motor
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (V/Hz)
|127 / 60
|Presión (PSI)
|máx. 1600
|Caudal (l/h)
|máx. 280
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|20
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|1,4
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|5,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|242 x 280 x 783
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 5 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Aspiración
- Filtro de agua integrado