El equipamiento de la K 2 incluye 2 neumáticos de marcha suave, una pistola, una manguera de alta presión de 5 metros de largo, una lanza pulverizadora Vario Power (VPS), una boquilla turbo con chorro concentrado giratorio contra la suciedad incrustada y un filtro de agua que protege la bomba contra la penetración de partículas de suciedad. Esta limpiadora de alta presión se ha concebido para usos ocasionales y la suciedad de poca intensidad de toda la casa. Por ejemplo, suciedad de bicicletas, herramientas de jardín y muebles de jardín.