Hidrolimpiadora móvil OC 3
La limpiadora de presión de Kärcher con batería de iones de litio y depósito de agua para aplicaciones móviles. Fácil de transportar y almacenar. Con chorro plano para superficies delicadas.
Para todo aquello que necesita una solución de limpieza, incluso fuera de casa, la limpiadora de presión compacta y ligera de Kärcher es ideal. Gracias a la batería de iones de litio integrada y al depósito de agua extraíble, puedes limpiar, por ejemplo, la bicicleta o calzado de senderismo sucio, incluso sin conexión de agua o electricidad. Con un chorro plano cuidadoso pero eficaz a baja presión, la limpiadora de presión es ideal para superficies delicadas. Además, un indicador led muestra cuándo la batería está casi vacía o se está cargando. Y para las múltiples posibilidades de aplicación y ampliación, dispones de distintos «boxes» de accesorios opcionales.
Características y ventajas
Diseño compacto del equipoLa manguera en espiral y la pistola se almacenan cómodamente debajo del depósito de agua extraíble. Fácil de almcenar y transportar, ya que ocupa poco espacio
Batería integrada de iones de litioLimpieza móvil independiente de la fuente de corriente. Prolongada autonomía de la batería para usos múltiples antes de que haya que cargarla de nuevo. El LED avisa de cuándo la batería tiene poca carga.
Baja presión, eficiente pero delicadaLa baja presión permite una limpieza eficaz pero a la vez delicada La boquilla estándar de chorro plano permite apreciar cómo se elimina la sucidad. La boquilla cónica es ideal para ul lavado más cuidadoso, por ejemplo, de las patas de los perros.
Gama de accesorios versátil
- Las distintas aplicaciones se pueden ampliar y completar con accesorios adicionales.
- Hay disponibles una Adventure Box, una Bike Box o una Pet Box, cada una de ellas presentada como práctica caja de almacenamiento que se puede acoplar al equipo. Todos los accesorios están también disponibles por separado.
Depósito de agua extraíble
- Se puede rellenar cómodamente en cualquier lugar
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Área de presión
|Baja presión
|Caudal (l/min)
|máx. 2
|Equipo a batería
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Autonomía de la batería (min)
|15
|Tiempo de carga de la batería (min)
|180
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|2,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|277 x 234 x 201
Scope of supply
- Cargador: Cable de carga PS02 7,2 V (1 unidad)
- Batería de iones de litio
- Boquilla de chorro plano
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Volumen del depósito de agua: 4 l
- Longitud de la manguera: 2.8 m
- Filtro de agua integrado
- Filtro de equipo
Videos
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Mascotas / perros
- Cochecito para niños / silla de paseo
- Tienda de campaña / equipamiento de acampada
- Zapatos / calzado de senderismo
- Juguetes / coches para niños / bicicletas infantiles