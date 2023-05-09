Para todo aquello que necesita una solución de limpieza, incluso fuera de casa, la limpiadora de presión compacta y ligera de Kärcher es ideal. Gracias a la batería de iones de litio integrada y al depósito de agua extraíble, puedes limpiar, por ejemplo, la bicicleta o calzado de senderismo sucio, incluso sin conexión de agua o electricidad. Con un chorro plano cuidadoso pero eficaz a baja presión, la limpiadora de presión es ideal para superficies delicadas. Además, un indicador led muestra cuándo la batería está casi vacía o se está cargando. Y para las múltiples posibilidades de aplicación y ampliación, dispones de distintos «boxes» de accesorios opcionales.