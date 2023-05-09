Con la limpiadora de presión móvil de Kärcher, que incluye el Bike Box con accesorios óptimos para la limpieza de bicicletas, disfrutarás de un equipamiento limpio incluso fuera de casa. Su batería de iones de litio integrada y el depósito de agua extraíble permiten el uso incluso sin conexión de agua o electricidad. Gracias al eficaz chorro plano de baja presión, limpia las superficies delicadas de forma especialmente cuidadosa. Además, un indicador led muestra cuándo la batería está casi vacía o se está cargando. Ventajas del Bike Box: el cepillo universal con cerdas suaves se puede colocar en la pistola y elimina incluso la suciedad resistente, el detergente desprende la suciedad típica de la bicicleta y, al mismo tiempo, protege todos los componentes, el paño de microfibras de flojel de alta calidad seca el equipamiento antes de almacenarlo y el box de accesorios puede fijarse al equipo de forma muy sencilla para el almacenamiento.