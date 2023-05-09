Hidrolimpiadora móvil OC 3 Bike Box
Perfecto para la limpieza de bicicletas fuera de casa: la limpiadora a presión móvil de Kärcher con batería de iones de litio, depósito de agua y baja presión que protege las superficies delicadas. Incluye Bike Box con distintos accesorios para una ampliación óptima.
Con la limpiadora de presión móvil de Kärcher, que incluye el Bike Box con accesorios óptimos para la limpieza de bicicletas, disfrutarás de un equipamiento limpio incluso fuera de casa. Su batería de iones de litio integrada y el depósito de agua extraíble permiten el uso incluso sin conexión de agua o electricidad. Gracias al eficaz chorro plano de baja presión, limpia las superficies delicadas de forma especialmente cuidadosa. Además, un indicador led muestra cuándo la batería está casi vacía o se está cargando. Ventajas del Bike Box: el cepillo universal con cerdas suaves se puede colocar en la pistola y elimina incluso la suciedad resistente, el detergente desprende la suciedad típica de la bicicleta y, al mismo tiempo, protege todos los componentes, el paño de microfibras de flojel de alta calidad seca el equipamiento antes de almacenarlo y el box de accesorios puede fijarse al equipo de forma muy sencilla para el almacenamiento.
Características y ventajas
Concepto de almacenamiento bien pensado
- La manguera en espiral y la pistola se almacenan cómodamente debajo del depósito de agua extraíble.
Batería integrada de iones de litio
- Limpieza móvil independiente de la fuente de corriente.
Bike Box
- Para la limpieza óptima de bicicletas y de su equipamiento.
Baja presión, eficiente pero delicada
Depósito de agua extraíble
- Se puede rellenar cómodamente en cualquier lugar
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Área de presión
|Baja presión
|Caudal (l/min)
|máx. 2
|Equipo a batería
|Tiempo de carga de la batería (min)
|180
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|2,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|277 x 234 x 293
Scope of supply
- Cargador: Cable de carga PS02 7,2 V (1 unidad)
- Batería de iones de litio
- Boquilla de chorro plano
- Cepillo universal
- Paño de microfibras
- Caja de almacenamiento
- Detergente: Limpiador para bicicletas y motocicletas RM 44 G, 0.5 l
Equipamiento
- Volumen del depósito de agua: 4 l
- Longitud de la manguera: 2.8 m
- Filtro de agua integrado
- Filtro de equipo
Videos
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Mascotas / perros
- Cochecito para niños / silla de paseo
- Tienda de campaña / equipamiento de acampada
- Zapatos / calzado de senderismo
- Juguetes / coches para niños / bicicletas infantiles