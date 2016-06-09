Productos para el hogar

Vivir con comodidad.

La rutina diaria puede a veces volverse realmente turbulenta. No importa si vives solo, en pareja o en familia. Todos queremos disfrutar de la vida y divertirnos, y al mismo tiempo buscamos una limpieza rápida y eficaz que satisfaga nuestras exigencias de higiene y limpieza.

Gracias a nuestros más de 80 años de experiencia y una elevada reputación en el mundo de la limpieza, no solo desarrollamos las reconocidas hidrolavadoras de Kärcher, que han acompañado a las familias durante tanto tiempo en el hogar y en el jardín, sino que con la línea doméstica Indoor ofrecemos soluciones de limpieza de alta calidad para el día a día de las familias. Con un bonito diseño y un manejo cómodo, estos prácticos equipos procuran resultados de limpieza perfectos al interior del hogar en un abrir y cerrar de ojos.